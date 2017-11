Les entrepreneurs en construction seront payés plus vite

Le gouvernement du Québec sera contraint de payer plus rapidement les entrepreneurs qui travaillent sur ses chantiers. Radio-Canada a appris qu’un projet pilote, dont l’annonce est prévue mardi, prévoit un calendrier de paiement plus rapide dans l’industrie de la construction.

Un texte de Véronique Prince, correspondante parlementaire

À défaut de mettre fin aux retards de paiement, des amendes allant jusqu’à 40 000 $ seront imposées aux donneurs d’ouvrage, y compris l’État québécois.

Le ministre Robert Poëti mettra aussi en place un mécanisme de règlement pour les parties qui n’arrivent pas à s’entendre sur le coût final de la facture.

Marc Bilodeau, un vitrier de Laval, remplace actuellement les vitres du stade olympique de Montréal. Bien qu'il soit payé dans les temps pour cet ouvrage, il a mentionné que son entreprise, Vitreco, tout comme plusieurs autres, ne soumissionne presque plus sur des contrats publics, en raison des délais de paiement.

On fait du crédit. On s’attend à être payés en 30 jours, mais on est payés en 80 jours en moyenne. C’est inacceptable!

Marc Bilodeau, Vitreco