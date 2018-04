Les hommages se multiplient après l'attaque à Toronto

Après la tragédie qui a frappé Toronto, meurtrie par la mort de dix personnes renversées lundi après-midi par un camion-bélier, les hommages se sont multipliés. Un mémorial a été créé dans les rues du centre-ville.

Érigé peu de temps après ce drame à l'angle de la rue Yonge et de l'avenue Finch, ce mémorial a permis à de nombreuses personnes de déposer des fleurs et d'écrire de multiples messages de soutien et d'espoir aux familles touchées par cette attaque.

Aux alentours de 13 h 30 lundi, une fourgonette blanche a mortellement renversé 10 piétons en descendant la rue Yonge, une artère fortement animée du centre-ville de Toronto. Quinze autres personnes ont également été blessées.

Le premier ministre, Justin Trudeau, a évoqué un « attentat tragique et insensé ».

Quelques heures après cette attaque, une minute de silence a été respectée au Centre Air Canada, situé à quelques centaines de mètres à peine de ce tragique événement. La sécurité avait par ailleurs été renforcée pour ce match entre les Bruins et les Maple Leafs.

Avant les hymnes nationaux, les joueurs et les spectateurs ont observé un moment de recueillement.

Dans la soirée, les lumières de la Tour CN, emblème de Toronto, se sont éteintes, en hommage aux nombreuses victimes.

Les drapeaux de l’hôtel de ville d’Ottawa ont été mis en berne pour souligner la tragédie. À Montréal, la mairesse Valérie Plante a pris une décision similaire.

Plusieurs sportifs et clubs torontois ont également réagi sur les réseaux sociaux afin d'apporter leur soutien aux victimes, dont le Toronto FC. « Même si nous sommes loin de la maison, nos pensées sont dirigées vers Toronto et vont aux personnes touchées par cette tragédie », pouvait-on lire sur le compte Twitter de l'équipe de soccer.

Les Blue Jays ont quant à eux transmis leurs « sincères condoléances à toutes les personnes touchées par cet événement tragique ».

« C’est notre ville, c’est notre maison. Ensemble, nous sommes unis », a pour sa part tweeté l’équipe de basketball des Raptors, envoyant du même coup ses pensées à tous ceux touchés de près ou de loin par l'attaque.

Alek Minassian, un homme de 25 ans, originaire de Richmond Hills, au nord de Toronto, a été identifié comme le conducteur présumé dans cette attaque par les forces de l'ordre. Il n'aurait pas de lien avec le terrorisme international et n'était pas connu par la police torontoise.

Il doit comparaître mardi, à 10 h, devant la Cour de justice de l'Ontario. Les accusations qui pèsent contre lui seront alors dévoilées.