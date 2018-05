Les Jets à une victoire de la finale de l'Ouest

Pekka Rinne a cédé à six reprises devant les tirs des Jets et les Predators se sont inclinés 6-2 à Nashville, samedi. Winnipeg mène la série 3-2 et aura une première occasion d'atteindre la finale de l'Association Ouest, lundi soir, dans la capitale manitobaine.

Kyle Connor a inscrit les deux premiers buts de sa carrière dans les séries éliminatoires en deuxième période, alors que Paul Stastny et Dustin Byfuglien ont ajouté un but et une passe chacun pour les vainqueurs.

Les Predators ont répliqué à deux reprises au cours de l'engagement grâce à Yannick Weber et Ryan Johansen, mais dès le début de troisième période, Mark Scheifele a accru l'avance des siens.

Puis, Mathieu Perreault a chassé Rinne de la rencontre en supériorité numérique.

Dans la victoire, Connor Hellebuyck s'est signalé avec 38 arrêts.