Les jeunes ont voté pour … les arénas, les piscines et les centres sportifs

Plus de 3000 jeunes n'ont pas eu à attendre l'âge de la majorité pour se rendre aux urnes et remplir un bulletin de vote, dimanche à Montréal. En marge de l'élection municipale, ils se sont prononcés non pas sur des candidats, mais plutôt sur des services offerts dans leur ville.

Invités à voter dans l’un des 19 « petits bureaux de vote » installés spécialement pour eux dans chaque arrondissement, les jeunes ont répondu à la question suivante : « À Montréal, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? »

Voici les résultats :

1. Les arénas, les centres sportifs et les piscines : 1001 votes (32,3 %)

2. Les parcs, les modules de jeux et les espaces verts : 995 votes (32,1 %)

3. Les bibliothèques, les centres de loisirs et les spectacles : 617 votes (19,9 %)

4. Les autobus, le métro et le train : 490 votes (15,8 %)

Si les arénas, les centres sportifs et les piscines ont devancé de justesse les parcs, les modules de jeux et les espaces verts avec seulement 0,2 % d’écart au scrutin, les jeunes semblent accorder moins d’importance aux moyens de transport (15,8 %).

Chose certaine, ils ont eu un avant-goût de ce que représente le droit de vote. Pour souligner cet événement, un tatouage temporaire avec les mots « J'ai voté » (ou « I voted ») leur était offert, une fois leur choix fait.

Un projet pilote

En tout, 3153 jeunes ont participé au projet pilote du Directeur général des élections du Québec (DGEQ), dont l’objectif était d’initier et de sensibiliser la relève à la démocratie.

C’était la première fois que des enfants ont pu se prononcer lors des élections municipales de Montréal.

Le projet pilote avait été mis à l’essai une première fois lors des élections partielles dans la circonscription de Gouin, en mai dernier.

Soulignons que les jeunes électeurs ont su, dans l’ensemble, bien respecter les règles du vote ; seulement 2 % des bulletins ont été rejetés, comparativement à 2,41 % pour la « vraie » élection municipale montréalaise.