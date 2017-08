Les mères d’enfants atteints du SAF plus enclines au suicide, dit une étude

Une nouvelle étude réalisée à l'Université du Manitoba établit un lien entre le fait de donner naissance à un bébé en étant aux prises avec le syndrome d'alcoolisation fœtale (SAF) et un risque élevé de suicide ou de tentatives de se donner la mort.

« Avec tous les défis de santé et sociaux auxquels sont confrontées les mères d’enfants atteints du SAF, nous avons trouvé qu’elles sont prédisposées à des taux élevés de suicide », affirme l’auteure principale du rapport, Deepa Singal.

L’étude publiée dans la revue de médecine Canadian Medical Association Journal fait l’analyse de données anonymes sur la santé, recueillies au Centre d’élaboration de la politique des soins de santé du Manitoba. Les chercheurs ont comparé les données d’environ 700 mères d’enfants atteints du SAF et 2100 mères dont les enfants n’ont pas reçu le diagnostic.

En plus des risques plus élevés de tentative de suicide et de se donner la mort, l’étude dévoile que les mères d’enfants atteints du SAF connaissent des taux de pauvreté beaucoup plus élevés, sont plus souvent célibataires et connaissent plus souvent des problèmes de santé mentale et de dépendance.

Contrairement à ce qu’avaient envisagé les chercheurs, Mme Singal fait valoir que le risque accru de suicide chez les mères d’enfants touchés par le syndrome ne survient pas pendant la grossesse ni au cours de la première année de vie du bébé.

Selon la scientifique, l’étude souligne l’importance de fournir un soutien sur le plan de la santé mentale aux femmes qui ont consommé de l’alcool pendant leur grossesse.

« L’identification de groupes de femmes qui sont susceptibles aux comportements suicidaires est essentielle pour développer des stratégies plus efficaces de prévention du suicide », souleve-t-elle.