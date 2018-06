Les militants de OUI-Québec rêvent toujours d'une convergence souverainiste

Les Organisations unies pour l'indépendance (OUI) misent sur les citoyens pour dénouer l'impasse dans laquelle se trouve le mouvement souverainiste. Rassemblés à Montréal pour faire le point sur une vaste tournée de consultation lancée l'automne dernier, les militants de OUI-Québec ont proposé des assises nationales de convergence des souverainistes.

Un texte d’Alexandre Touchette

Même avec l'éclatement du Bloc québécois et l'incapacité du Parti québécois (PQ) et de Québec solidaire (QS) de collaborer pour atteindre leur objectif commun, les membres de Oui-Québec continuent à rêver de l’union des forces indépendantistes.

Malgré l’échec l’an dernier du projet de feuille de route commune entre le PQ, Option nationale et QS, la présidente de OUI-Québec, Claudette Carbonneau, persiste et signe.

« Ce qui est en cause, c'est la liberté d'un peuple et on ne peut pas permettre à aucun parti politique de prendre en otage ces orientations-là sur une base corporatiste. Ça n'a aucun sens », a-t-elle clamé.

Le PQ et QS sont favorables à la tenue des assises nationales de convergences des souverainistes réclamées par OUI-Québec, mais aucun échéancier n'a encore été fixé.

L'affaire du peuple

Péquistes et solidaires appuient aussi le projet d'assemblée constituante qui doit permettre à la société civile de rédiger la constitution d'un Québec indépendant. La co-porte-parole de QS, Manon Massé, rappelle que cela fait partie du programme de son parti depuis sa fondation.

Les partis politiques, ce n'est pas eux autres qui font la révolution. C'est le peuple et c'est ça l'assemblée constituante. C'est le peuple qui reprend le pouvoir sur l'État, donc sur les partis politiques pour décider de son avenir. Manon Massé

Toutefois, un obstacle de taille demeure : pour créer une assemblée constituante, un parti souverainiste devra prendre le pouvoir à Québec. Et dans le cas du PQ, il faudrait attendre une victoire à l’élection de 2022 avant qu’une assemblée constituante ne soit créée.

Entre temps, OUI-Québec espère mettre sur pied une simulation d’assemblée constituante en collaboration avec des universités pour démystifier cette démarche citoyenne et encourager la mobilisation politique des étudiants.