Les négociations sur la Syrie reprennent à Genève

Les discussions sur le processus de paix en Syrie sous l'égide de l'Organisation des Nations unies (ONU) ont pu enfin commencer, mercredi à Genève, avec l'arrivée de la délégation du gouvernement syrien. Celle-ci avait retardé son voyage vers la Suisse pour protester contre l'opposition, qui exigeait de nouveau le départ du président Bachar Al-Assad.

Après deux jours de tractations, la Russie a convaincu Damas, son allié, de prendre part à la 8e séance de négociations à Genève.

Le gouvernement, qui a presque remporté sa bataille contre les rebelles et les djihadistes, serait peu enclin à vouloir faire des concessions.

Un premier entretien officiel a eu lieu en fin d’après-midi entre l'émissaire de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, et le chef de la délégation gouvernementale, l’ambassadeur syrien à l’ONU Bachar Al-Jaafari, au Palais des Nations.

Staffan de Mistura, qui a organisé sept cycles de pourparlers depuis 2016, a aussi rencontré en soirée l’opposition syrienne, dirigée par Nasr Hariri.

Les deux hommes s’étaient déjà rencontrés la veille.

Les discussions pourraient se poursuivre la semaine prochaine, selon Staffan de Mistura, « avec peut-être une pause autour du week-end ».

Son objectif est de pouvoir orienter les pourparlers avec le régime et l’opposition vers la rédaction d’une nouvelle Constitution et l’organisation d’élections sous l’égide des Nations unies, deux sujets recevables pour Damas.

C’est la première fois qu’une seule et unique délégation représentant toutes les composantes de l’opposition syrienne participe aux discussions.

Staffan de Mistura, qui agit à titre de médiateur, a espoir de pouvoir atteindre son objectif, puisque les éléments les plus extrémistes de l’opposition sont absents.

L’avenir de Bachard Al-Assad

Le gouvernement syrien a mis une chose au clair : il ne veut en aucun cas parler de l’avenir du président Bachar Al-Assad.

Le sujet est extrêmement sensible. Il a fait échouer les précédents pourparlers à Genève.

Lors d’une réunion des groupes de l’opposition syrienne, la semaine dernière à Riyad, l’opposition a subtilement modifié sa position sur le sujet. Dans son communiqué final, elle ne faisait plus mention de ses exigences d’un départ immédiat de Bachar Al-Assad, mais soulignait plutôt qu’il s’agissait d’un « objectif » à atteindre.

Toutefois, à son arrivée à Genève, le chef de l’opposition a réaffirmé ses intentions.

« Nous soulignons qu'une transition politique permettant en premier lieu d'exclure Al-Assad est notre objectif », a dit Nasr Hariri, devant les caméras.

Ces propos n’ont pas plu à Staffan de Mistura, qui estime que des provocations du genre ne font que braquer le régime syrien.

Au mois de septembre, l’émissaire de l’ONU pour la Syrie n’avait pas été tendre envers l’opposition en lui demandant d’être « assez réaliste pour réaliser qu'elle n'a pas gagné la guerre ».

Selon un diplomate européen qui suit de près les négociations, les pays qui appuient l’opposition l’exhortent aussi à se montrer plus « flexible ».

L’opposition veut des « négociations directes »

« Nos discussions avec M. de Mistura portent spécifiquement sur le processus de rédaction d'une nouvelle Constitution et la tenue d'élections », a confirmé un membre de l’opposition, mercredi à l'AFP.

De son côté, Nasr Hariri a indiqué aux médias avant son entretien avec Staffan de Mistura que « maintenant que l'autre partie est arrivée, nous voulons avancer rapidement, aussi vite que possible vers des négociations directes ».

C’est la première fois que les deux délégations discuteront l'une en face de l’autre. Le régime a déjà accusé certains membres de l’ancienne délégation d’être des « terroristes ».

La Russie a besoin de l’ONU

De son côté, la Russie, qui a offert un appui militaire et diplomatique au régime syrien, souhaite aussi un règlement politique.

Son intervention aux côtés de Bachar Al-Assad, à l’automne 2015, a marqué un tournant dans le conflit syrien.

Les bombardements de l’aviation russe ont notamment permis à l’armée syrienne de reprendre la ville d’Alep à différents groupes rebelles.

Le président russe, Vladimir Poutine, a ensuite mis en place son propre processus diplomatique pour tenter de parvenir à un règlement politique du conflit, avec l'Iran et la Turquie.

Mais l’ONU pourrait lui permettre de sauvegarder notamment ses intérêts en Syrie.

« Je pense qu'ils ont quelques cartes vraiment fortes dans les mains, mais ils n'ont pas toutes les cartes », soutient un diplomate interrogé par l’AFP.

« Seule Genève a la légitimité [...] et seule Genève débloquera l'aide internationale massive nécessaire pour remettre la Syrie sur pied », a-t-il ajouté.

Le conflit syrien dure depuis plus de 6 ans. Il a fait plus de 340 000 morts et des millions de personnes déplacées et de réfugiés.

Selon l’ONU, au moins 250 milliards de dollars seront nécessaires pour reconstruire le pays.