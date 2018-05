Les petits-enfants de Brian Mulroney auront un rôle important au mariage du prince Harry

Les trois enfants de Jessica et Ben Mulroney, fils de l'ancien premier ministre canadien Brian Mulroney, figureront parmi les demoiselles d'honneur et les jeunes pages, samedi, lors du mariage du prince Harry avec l'actrice américaine Meghan Markle.

Le palais de Kensington, résidence officielle du prince Harry, a dévoilé mercredi la liste des six demoiselles d’honneur et des quatre petits pages. Ivy Mulroney, âgée de 4 ans, sera aux côtés de la princesse Charlotte, fille du prince William et de la duchesse de Cambridge.

De leur côté, les jumeaux Brian et John Mulroney, âgés de 7 ans, seront accompagnés du prince George, grand frère de Charlotte.

Deux filleules de Meghan Markle et trois filleuls (deux filles, un garçon) du prince Harry complètent le groupe.

Le représentant du prince Harry avait annoncé plus tôt ce mois-ci que les demoiselles d’honneur et les petits pages choisis pour le mariage seraient tous des enfants.

Jessica Mulroney est présentée par les médias britanniques comme la meilleure amie de Meghan Markle. La styliste et animatrice torontoise serait également la « planificatrice secrète du mariage » qui se tiendra au château de Windsor.