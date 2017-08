Les policiers de Montréal pourraient ne plus jamais être suspendus sans solde

EXCLUSIF - La nouvelle convention collective sur laquelle les policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) doivent voter comprend une nouvelle clause qui écarte la possibilité de suspendre un agent sans salaire, quelle que soit la nature de l'enquête qui pèsera contre lui.

Un texte de Pascal Robidas

Leur syndicat, la Fraternité des policiers et policières de Montréal, a ainsi obtenu un gain important pour ses membres.

Dans le document d'une centaine de pages qui explique l'entente de principe entre le syndicat et la Ville de Montréal, se trouve, à l'annexe W, une clause qui protège, en tout ou en partie, le salaire des policiers s’ils font l’objet d’une enquête, que ce soit dans l’exercice de leurs fonctions ou non.

Voici un extrait de cette annexe :

Un traitement privilégié

Les corps policiers de Laval, de Longueuil et de Gatineau ne bénéficient pas de ce type de clause. Au Service de police de la Ville de Québec, toutefois, un policier qui fait l'objet d'une enquête ne peut pas être suspendu sans salaire.

Au SPVM, les haut gradés recevaient déjà leur salaire en cas de suspension.

Pour l'avocat-criminaliste Walid Hijazi, le gain obtenu par la Fraternité des policiers et policières est parfaitement logique avec le fonctionnement du système judiciaire. Il rappelle que tout citoyen a droit à la présomption d'innocence jusqu'à preuve du contraire. Ce droit, croit-il, est tout aussi valide pour les policiers qui font l'objet d'accusations disciplinaires, déontologiques ou devant une cour criminelle.

La présomption d'innocence est un principe sacré dans notre société. Une personne accusée est présumée innocente et n'est pas censée subir des conséquences perverses du fait de son accusation, tant et aussi longtemps qu'elle n'a pas été trouvée coupable. Alors, c'est toute personne normale et un policier.

Walid Hijazi, avocat-criminaliste