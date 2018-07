Les restes de toutes les présumées victimes de Bruce McArthur ont maintenant été trouvés

Avant aujourd'hui, la police de Toronto n'avait trouvé les restes que de sept personnes sur les huit présumées victimes de Bruce McArthur. Elle rapporte maintenant avoir découvert ceux de Majeed Kayhan et ajoute que rien ne porte à croire qu'il y ait d'autres victimes pour l'instant.

Durant neuf jours, la police de Toronto a mené des fouilles dans une maison du centre de Toronto, où McArthur, âgé de 66 ans, travaillait comme paysagiste.

Des restes humains ont été trouvés à plusieurs endroits dans le ravin et ont été examinés par le Service de médecine légale de l'Ontario, mentionne le détective responsable de l'enquête, Hank Idsinga. Je peux maintenant rapporter que nous avons trouvé et identifié les restes de Majeed Kayhan dans ce ravin.

La police avait déjà fouillé la maison pendant l'hiver, mais avait décidé d’y retourner dans le but d’approfondir ses recherches.

Hank Idsinga précise qu'environ 100 propriétés dans le Grand Toronto ont été fouillées afin d'y découvrir des restes humains.

Même si l'examen et l'identification des restes se poursuivent, nous n'avons aucune preuve laissant croire que Bruce McArthur est responsable d'autres meurtres que ceux pour lesquels il fait déjà face à des accusations, dit M. Idsinga.

Rien n'indique non plus que d'autres restes humains se trouvent ailleurs, ajoute le détective, en mentionnant toutefois que la révision des enquêtes non résolues continue.

Bruce McArthur est accusé d'avoir tué huit hommes. Sa prochaine comparution est prévue pour le lundi 23 juillet.