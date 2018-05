Liberté de presse et journalisme d'impact

À l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, nous vous proposons de prendre connaissance de l'état des lieux de la liberté de presse dans le monde et de revoir deux de nos reportages qui ont réussi à avoir de réelles répercussions.

1. LA LIBERTÉ DE PRESSE TOUJOURS EN RECUL DANS LE MONDE

Le monde devient de plus en plus hostile aux journalistes, soutient Reporters sans frontières (RSF) dans son plus récent classement portant sur la liberté de presse. Portrait.

Par Ximena Sampson

2. LA LIBERTÉ DE PRESSE TOUJOURS MENACÉE, MÊME AU CANADA, SELON MARIE-MAUDE DENIS

Les journalistes canadiens ne reçoivent pas constamment des menaces de mort, ils ne sont pas exécutés ou kidnappés comme cela se voit ailleurs. Malgré tout, l'exercice de leur métier est fragile, car de nouvelles difficultés se dressent sur leur route. En cette journée de la liberté de la presse, la journaliste d'enquête Marie-Maude Denis explique en quoi elle doit encore et toujours être défendue.

Par Vincent Champagne

3. LA MÉRULE PLEUREUSE, LE « CANCER DU BÂTIMENT »

La mérule pleureuse est un champignon qui s’attaque au bois des bâtiments et qui se rend jusque dans la maçonnerie. L'équipe de La facture a raconté le combat de Maxime Boivin et sa famille, qui ont dû démolir leur maison.

Par Esther Normand

4. AGRESSIONS COMMISES CONTRE DES FEMMES AUTOCHTONES

En 2016, l'équipe d'Enquête a présenté un reportage sur les agressions commises contre des femmes autochtones de la Côte-Nord et l'année suivante, un autre concernant la pédophilie qui sévit dans des communautés autochtones.

Par Anne Panasuk

