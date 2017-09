Manœuvres militaires russes aux portes de l’Union européenne

La Russie, qui entame aujourd'hui des manœuvres militaires avec le Bélarus aux portes de l'Union européenne, évoque des exercices à caractère défensif.

Moscou indique que l’opération code Zapad-2017 (« Ouest-2017 ») comptera près de 12 700 soldats pendant une semaine le long de la frontière avec la Lituanie et la Pologne.

Les manœuvres russes, planifiées depuis longtemps, sont montrées du doigt par des pays membres de l’OTAN. Ils y voient une démonstration de force.

[Ces exercices] sont désignés pour nous provoquer, pour tester nos défenses et c'est pour cela que nous devons être forts. Le ministre britannique de la Défense, Michael Fallon

Selon le ministre britannique de la Défense, Michael Fallon, la Russie est « de plus en plus agressive ».

En revanche, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a assuré ne pas y voir « de menace imminente contre un allié ». Toutefois, il reproche à l’armée russe son manque de transparence.

Une région stratégique

La Russie, qui organise chaque année des manœuvres d'ampleur dans une région différente, a choisi cette année le Bélarus, dans l'enclave de Kaliningrad et dans plusieurs régions du nord-ouest du pays.

Ces exercices se déroulent donc près de la Pologne et des pays baltes qui depuis l'annexion de la Crimée en 2014 et l'éclatement du conflit dans l'est de l'Ukraine ont dénoncé Moscou comme une menace potentielle à leur souveraineté.

La Lituanie et l'Estonie disent douter des chiffres présentés par Moscou pour ses exercices militaires. Ils avancent le chiffre de 100 000 soldats mobilisés du 14 au 20 septembre.

La Russie, qui revendique son droit à mener des exercices militaires sur son propre territoire, dénonce depuis des années l'expansion de l'OTAN à ses frontières.

L’Alliance et la Russie s'accusent mutuellement de surenchère et de manœuvres dangereuses entre leurs navires et leurs avions en Méditerranée et dans la Baltique. Dès la fin 2014, le président russe Vladimir Poutine a entériné une nouvelle doctrine militaire qui faisait figurer l'OTAN, qui a plus de 4000 soldats déployés dans les pays baltes et en Pologne, comme une menace fondamentale.