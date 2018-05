Mariage royal : Meghan Markle en amour… avec la ville de Toronto

Bien avant l'histoire d'amour avec le prince Harry, il y a eu celle avec la Ville Reine. Meghan Markle y a vécu pendant six ans lorsqu'elle tournait la télésérie américaine Suits, qu'elle a quittée après l'annonce de ses fiançailles. C'est d'ailleurs à Toronto que le couple princier a fait sa première sortie publique, l'an passé, lors des Jeux Invictus, parrainés par Harry.

Un texte de Philippe Leblanc

Lorsqu'elle habitait à Toronto, Meghan Markle avait élu domicile dans le quartier branché The Annex. La future princesse a bien documenté sur Instagram les années passées qu’elle y a passées dans une maison louée. On peut y voir de nombreux clichés avec ses chiens, Bogart et Guy.

Mais la demeure sise au 10 Yarmouth Road subit en ce moment une transformation majeure. La façade rose a été repeinte en brun et des travaux de rénovation étaient en cours à l'intérieur lors du passage de Radio-Canada. Les anciens propriétaires ont acheté la maison, qui compte trois chambres à coucher, pour la somme de 538 000 $ en 2007. Ils ont revendue la maison de Yarmouth Road en avril dernier pour 1,6 million.

Bien manger à Toronto

Elle se décrit comme une amatrice de bons repas. Meghan Markle allait au moins une fois par mois à la Cheese Boutique.

« Elle aime bien manger, dit Afrim Pristine, le propriétaire du commerce. Elle est cultivée et elle a beaucoup voyagé. Elle a développé un palais très fin. »

Parmi ses produits fétiches : du pain et un beurre spécial de Normandie, le Beurre d'Isigny, qu'Afrim Pristine décrit comme un produit si riche qu'il est très proche du fromage.

« Meghan Markle a toujours été amicale, ajoute Afrim Pristine. Elle ne jouait pas à la vedette. Elle parlait aux employés et aux clients. Elle était toujours extrêmement polie. »

Une princesse dans un des quartiers les plus branchés du monde

L'autre quartier fréquenté par Meghan Markle : Queen West. Il s'agit d'un petit bijou de Toronto, un endroit où bars et restaurants de toutes sortes se côtoient et où l'on retrouve un des plus beaux parcs de la ville, le parc Trinity Bellwoods. Le réputé magazine Vogue a d'ailleurs nommé Queen West dans ses quartiers les plus branchés de la planète il y a quatre ans.

« Évidemment qu'elle venait dans ce parc, s'exclame Sylvie Harper qui pique-nique avec une amie dans le parc Trinity Bellwoods. Meghan Markle est à la mode! »

Meghan Markle s'est aussi prise d'affection pour les équipes sportives de Toronto. Son compte Instagram la montre au basketball pour voir les Raptors et au Centre Rogers pour assister à une partie des Blue Jays, dont elle arborait régulièrement et fièrement la casquette.

Pour ces sorties sportives, la future princesse était accompagnée de sa meilleure amie, Jessica Mulroney, l'épouse de Ben Mulroney. Les trois enfants du couple Mulroney seront d'ailleurs demoiselles d'honneur et jeune page au mariage samedi.