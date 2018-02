Médias et institutions : les États-Unis en crise de confiance, le Canada stable

La confiance de la population envers ses institutions (ONG, entreprises, gouvernements et médias) est stable au Canada alors qu'elle s'écroule aux États-Unis, selon l'institut international Edelman qui a sondé la population de 28 pays.

La confiance de la population canadienne (49 %) en ses institutions est légèrement au-dessus de la moyenne mondiale (48 %) alors que les Américains sont plus méfiants (43 %). Les Russes sont les champions de la suspicion, eux qui ne sont que 36 % à avoir foi en leurs institutions.

La chute de confiance la plus marquée entre 2017 et 2018 - une chute de 9 % - a été enregistrée au pays de l’oncle Sam. C’est par ailleurs en Chine (+7 %), en Corée du Sud (+6 %) et aux Émirats arabes unis (+6 %) que les gains de confiance sont les plus prononcés.

Les Canadiens font davantage confiance aux médias en 2018 (49 %) qu'en 2017 (45 %), mais ils sont plus méfiants (59 %) que l’an dernier (50 %) envers les organisations non gouvernementales (ONG).

Paradoxalement, les Canadiens se désintéressent de l’actualité. Ils sont 54 % à consulter des nouvelles moins d’une fois par semaine, alors que la moyenne mondiale se situe à 50 %.

Le problème des fausses nouvelles

Une proportion de 65 % des Canadiens s’inquiète de l’utilisation des fausses nouvelles et des fausses informations comme d’une arme politique. Ils sont plus méfiants envers les médias sociaux : seulement 28 % des répondants font confiance au contenu qui y est véhiculé.

La confiance des Canadiens envers les entreprises est demeurée stable alors que celle envers le gouvernement a légèrement progressé. Ce sont les entreprises internationales dont le siège social est situé au Canada qui s’attirent la plus grande confiance de la population (68 % des répondants leur font confiance) des 28 pays sondés.

Les entreprises suisses (66 %) et suédoises (65 %) recueillent également la confiance d’une majorité des répondants. À l’inverse, les entreprises dont le siège social se trouve au Mexique (32 %), en Inde (32 %) et au Brésil (34 %) sont jugées les moins justes.

L’enquête Baromètre de confiance Edelman a consulté 33 000 personnes en ligne dans 28 pays, dont 1500 au Canada. L’entreprise de communication et de marketing américaine effectue cette étude annuelle depuis 18 ans.