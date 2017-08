Toujours incommodé par une blessure au poignet gauche, le Canadien Milos Raonic déclare forfait pour les Internationaux des États-Unis, a-t-il annoncé sur son compte Instagram, mercredi soir.

« J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour être prêt à jouer les Internationaux des États-Unis, qui sont si importants pour moi, explique-t-il. Mais, la douleur est trop grande et après avoir consulté mes médecins, je n'ai pas le choix de déclarer forfait. »

Dans sa publication, la 11e raquette mondiale précise qu'il a dû subir une opération mineure mercredi pour retirer des portions d'os.

« Je suis impatient de rejoindre le circuit en santé et plus fort. J'espère terminer l'année 2017 en bonne et due forme. »

Le joueur de 26 ans s'était également retiré du tournoi de Cincinnati la semaine dernière.

À Montréal, il s'était incliné dès son premier match aux mains d'Adrian Mannarino en deux manches de 6-4 lors d'un duel de deuxième tour à la Coupe Rogers.

Raonic a atteint le quatrième tour des Internationaux des États-Unis en 2012, 2013 et 2014.

Il est le quatrième joueur du top 11 après le Serbe Novak Djokovic, le Suisse Stan Wawrinka, tenant du titre, et le Japonais Kei Nishikori à faire l'impasse sur le dernier tournoi du grand chelem.

La publication de Raonic [en anglais]