Mise à jour économique : 1 milliard en éducation et en santé

La mise à jour économique du gouvernement Couillard, cet après-midi à 15h30, comprendra des baisses d'impôt, comme prévu, mais aussi un réinvestissement en éducation et en santé. Selon nos informations, le ministre des Finances, Carlos Leitao, annoncera des investissements supplémentaires d'un milliard de dollars sur cinq ans, donc 200 millions en moyenne par année, presque exclusivement en éducation et en santé.

Un texte de Sébastien Bovet, correspondant parlementaire

L’énoncé économique s’articulera autour de trois axes : baisses d’impôt, réinvestissement en éducation et en santé, et financement du plan de lutte contre la pauvreté.

Chaque fois qu'on a de l'argent, on en remet dedans. Vous savez qu’on a déjà fait des gestes importants au dernier budget autant pour l’éducation que la santé et les services sociaux […] Il y a beaucoup d’argent dans les réseaux actuellement. Il faut que les gens le dépensent bien, selon les objectifs qu’ils ont eux-mêmes fixés, et on y veille.

Le premier ministre Philippe Couillard