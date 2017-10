Miser sur l’autonomie municipale pour « dynamiser la démocratie locale », selon Coiteux

Les nouvelles lois sur l'autonomie municipale au Québec encourageront davantage de citoyens à s'intéresser et à s'impliquer dans la politique de leur ville, croit le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, Martin Coiteux.

Le 5 novembre prochain, plus de la moitié des conseils municipaux dans la province seront élus par acclamation, faute d’opposition.

Des données fournies par les présidents d’élection des municipalités, publiées au mois d’octobre, démontrent que des 8031 postes de maires, conseillers et préfets qui sont en jeu, 4388 seront pourvus sans opposition.

Et ce ne sont pas que des petites villes qui se trouvent dans cette situation.

Les maires de Saint-Jérôme et de Drummondville, par exemple, vont conserver leurs fonctions sans devoir se soumettre au vote, puisqu’ils n’ont pas d’opposant dans leur ville respective.

« Je pense qu’en partie c’est le reflet d’un certain désintéressement », a déclaré lundi le ministre Coiteux au micro de l’animateur de Midi info, Michel C. Auger.

« Peut-être que ce désintéressement, poursuit-il, était beaucoup en lien avec la façon dont on traitait les élus municipaux et les villes comme des créatures secondaires, subalternes à l’état québécois. »

Les citoyens venaient nous voir à Québec, plutôt que d’aller voir leurs élus municipaux pour demander de résoudre les problèmes. Avec la trilogie de lois sur l’autonomie municipale qu’on a adoptée, on inverse les choses. Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire

Au cours des derniers mois, plusieurs lois adoptées ont permis aux Villes d’avoir plus de liberté.

Le projet de loi 122, qui reconnaît que les municipalités sont des gouvernements de proximité, a été adopté par l’Assemblée nationale en juin dernier.

Cette loi vient ainsi augmenter l’autonomie et les pouvoirs des municipalités, notamment en matière d'expropriation. Elle permet aussi aux Villes d'imposer les limites de vitesse dans les rues, ou encore décider d'abolir ou non le processus référendaire.

En septembre, Montréal a obtenu le statut de métropole du Québec.

En décembre 2016, la Ville de Québec s’est vue accorder le statut de capitale nationale.

« Je pense que, au contraire, lorsque les gens vont prendre conscience, lorsque les médias aussi vont prendre conscience que davantage de décisions importantes qui se prennent dans les villes, moi j’ai confiance qu’avec le temps, ce ne sera pas du jour au lendemain, qu’il va y avoir davantage de gens intéressés à aller en politique municipale », croit le ministre Coiteux.

Il faut faire tout ce qui est en notre pouvoir pour intéresser les gens [à la politique municipale]. Martin Coiteux

« J’ai répété souvent que l’un des buts de ces projets de loi était de dynamiser la démocratie locale, dit-il, de donner beaucoup plus d’impulsion à ce que les décisions, y compris l’intérêt des médias, se portent vers la chose municipale. Ça va prendre du temps, mais je pense que petit à petit, on va y arriver. »

Relation entre Québec et les villes : une révolution

Le ministre Coiteux estime par ailleurs que le rapport entre le gouvernement du Québec et les municipalités a subi « d’énormes changements » au cours des derniers mois, notamment grâce aux nouvelles lois sur l’autonomie municipale.

« C'est la fin de la vieille relation paternaliste du gouvernement du Québec envers les villes », dit-il.

Par ailleurs, lorsqu’interrogé sur les inondations printanières, qui ont affecté plusieurs municipalités cette année, Martin Coiteux a rappelé l’importance de « resserrer les liens entre le gouvernement et les municipalités ».

« Je suis [pour l’idée] de réunir les fonctions d’aménagement du territoire et de financement des infrastructures qui sont aux Affaires municipales, avec les fonctions notamment de sécurité civile qui sont à la Sécurité publique, et puis de faire un groupe de travail, appelons ça un seul et même ministère peut-être […] qui va être l’interface unique auprès des municipalités pour aider les citoyens », dit-il.