Nathan Cullen appuie Jagmeet Singh dans la course à la direction du NPD

Un autre vétéran du caucus néo-démocrate se range derrière la candidature de Jagmeet Singh pour diriger le parti. Le député Nathan Cullen, une voix respectée au NPD, a annoncé son appui lors d'une conférence de presse mercredi matin.

Après Peter Julian, il y a quelques semaines, c'est au tour d'un autre élu d'expérience de la Colombie-Britannique d'annoncer son appui.

C'est un soutien stratégique pour Jagmeet Singh, trois jours après le début du vote pour élire le prochain chef.

Jusqu'ici, Nathan Cullen était resté neutre. Plusieurs s'attendaient à ce qu'il tente lui-même de succéder à Thomas Mulcair, mais il a annoncé qu'il ne ferait pas partie de la course pour des raisons familiales, notamment.

Le député de Skeena-Bulkley Valley a du poids dans le parti et cumule plusieurs fonctions dont, entre autres, celles de critique en matière d'éthique et de finances. M. Cullen était candidat lors de la campagne au leadership de 2012 et il avait terminé troisième.

Jagmeet Singh semble être en bonne position face à ses adversaires. Plusieurs observateurs le perçoivent comme étant le meneur. Il était en tête du financement au deuxième trimestre.

Cette fin de semaine, lors du caucus du NPD, Nathan Cullen s'était porté à la défense de Jagmeet Singh après la déclaration du député Pierre Nantel. Ce dernier avait déclaré que les signes religieux portés par M. Singh, de confession sikhe, étaient incompatibles avec ce que voulaient les Québécois.

Le principal intéressé avait alors réagi en disant qu’il avait confiance que les gens du Québec verraient au-delà de ses signes religieux. L'élu ontarien porte le turban et le kirpan.

M. Singh a dit qu’il voulait convaincre les gens qu’il « partage les mêmes valeurs sociales-démocrates progressistes. »

« Je pense que Jagmeet a bien répondu [aux propos de Pierre Nantel] », a expliqué Nathan Cullen dimanche dernier, alors qu’il attendait d'entendre les derniers discours officiels des candidats avant de déterminer à qui offrir son appui.

[Jagmeet Singh a parlé] de la nature progressiste des Québécois et comment ceux-ci viennent en tête au pays lorsqu’il s’agit d’ouverture et d’inclusion. Je crois que c’est ce type d’énergie, et non la peur, qui doit être transmise de nos jours. Nathan Cullen

Nathan Cullen a annoncé son appui à M. Singh au Parlement canadien mercredi matin.

Son nom s’ajoute à une liste de plusieurs élus provinciaux de l’Ontario et de la Colombie-Britannique qui se rangent dans le camp de Jagmeet Singh, dont le député Peter Julian. Au Québec, la députée fédérale Hélène Laverdière s'est aussi rangée derrière sa candidature.

Les résultats du premier tour de scrutin seront dévoilés lors d'un rassemblement à Toronto le 1er octobre.

Avec les informations de Louis Blouin