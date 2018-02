Notre édition week-end

Les jeunes de 15 à 24 ans sont les plus branchés, mais ont-ils tous le même accès à Internet selon leur pays de résidence? C'est l'événement sportif roi aux États-Unis, mais le Super Bowl parviendra-t-il à faire oublier les problèmes qui secouent la NFL? Et prolongement de l'espérance de vie et immortalité pourront-ils un jour se conjuguer? Voici 8 articles à lire ce week-end.

1. COMMENT FAIT-ON POUR SURVIVRE À L'INNOMMABLE?

Fusillade, tuerie, assassinat... En l'espace d'une seconde, d'une minute ou d'une heure, la vie bascule. Rien ne sera plus jamais comme avant. Des gens meurent; d'autres sont blessés à vie. Alors, comment peut-on survivre à l'impardonnable? Témoignages.

Par Alain Crevier, animateur de Second regard

2. OÙ LES JEUNES SONT-ILS LES PLUS BRANCHÉS À INTERNET?

Les jeunes de 15 à 24 ans sont les plus connectés sur la planète, mais d'importantes inégalités subsistent en ce qui concerne l'accès à Internet dans le monde, selon l'UNICEF.

Par Jean-Philippe Guilbault

3. LE SUPER BOWL SUFFIRA-T-IL À FAIRE OUBLIER LES PROBLÈMES DE LA NFL?

Le Super Bowl est non seulement l'événement sportif roi aux États-Unis, mais aussi l'un des plus grands spectacles télévisuels avec ses publicités et son spectacle de la mi-temps. Mais derrière les apparences se cache une crise qui s'est aggravée et qui gruge, chaque année, joueurs et partisans. État des lieux.

Par Philippe Leblanc

4. L'ALABAMA, L'ÉPICENTRE DE LA LUTTE DES NOIRS AUX ÉTATS-UNIS

Visiter l'Alabama, c'est replonger dans les souffrances de la communauté noire américaine et dans les combats de Rosa Parks et de Martin Luther King, qui sont encore loin d'être terminés. Qu'en est-il aujourd'hui? Incursion.

Par Michel Labrecque, de Désautels le dimanche

5. ON VOUS RACONTE LA SEMAINE EN IMAGES

La France a les pieds dans l'eau. Le Yémen s'enfonce dans la guerre civile. Le président américain Donald Trump prononce son premier discours sur l'état de l'Union et continue de soulever les passions à l'étranger. Notre tour du monde hebdomadaire en images.

Par Alain Labelle

6. LA SCIENCE POURRAIT-ELLE RENDRE L'HUMAIN IMMORTEL TOUT EN ÉTANT EN SANTÉ?

Au 20e siècle, l'augmentation spectaculaire de l'espérance de vie a principalement été attribuable à la diminution de la mortalité infantile. Aujourd'hui, les chercheurs essaient de ralentir le processus du vieillissement. Retarder l'apparition de maladies afin de prolonger la vie, c'est le nouveau Saint-Graal.

Par Danny Lemieux de Découverte

7. LA DOPAMINE POURRAIT ÊTRE AU COEUR DE L'ÉVOLUTION HUMAINE

L'humain est une espèce en apparence bien distincte des autres membres du règne animal. Identifier précisément l'origine de cette différence a toujours été un casse-tête pour la communauté scientifique. Des chercheurs américains ont peut-être mis le doigt sur l'une de ces distinctions; elle concerne l'une des molécules chimiques les plus importantes du cerveau : la dopamine.

Par Renaud Manuguerra-Gagné

8. UN « RAYON TRACTEUR » ACOUSTIQUE QUI FAIT LÉVITER DES OBJETS

Le terme « rayon tracteur » est bien connu des amateurs de Star Wars ou de Star Trek. Dans ces univers, ce rayon invisible est capable de manipuler et de capturer des vaisseaux sans qu'aucun contact ne soit établi. On est encore loin de ce genre de prouesses, mais une variante de cette technologie existe bel et bien et elle fonctionne... à l'aide d'ondes sonores.

Par Renaud Manuguerra-Gagné

Bonne lecture... et à la semaine prochaine!