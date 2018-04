Notre édition week-end

L'agriculture biologique intensive, une façon de tirer le maximum de rendement sur de petites surfaces, les drogues psychédéliques comme le LSD pour aider à soigner des problèmes de santé mentale et les invasions d'espèces envahissantes inquiètent des spécialistes. Voici 12 suggestions de lecture cette fin de semaine.

1. GUÉRIR GRÂCE AUX HALLUCINOGÈNES

Longtemps associées aux raves et aux années hippies, les drogues psychédéliques se fraient lentement un chemin vers les cabinets de psychiatres. Ces substances, telles que le LSD et la MDMA, pourraient aider à soigner des problèmes de santé mentale mieux que n’importe quel autre traitement disponible.

Par Bouchra Ouatik

2. LES ESPÈCES ENVAHISSANTES, UNE MENACE ÉCOLOGIQUE ET ÉCONOMIQUE

Les invasions d'espèces non indigènes existent depuis toujours, mais elles se produisent à un rythme de plus en plus effréné et à plus grande échelle que par le passé. Les changements climatiques ne font qu'exacerber le problème. « Les invasions d'espèces envahissantes sont une forme sans précédent de changement global », s'inquiète un spécialiste de l'écologie invasive de l'Université McGill.

Par Mélanie Meloche-Holubowski

3. RENCONTRE AVEC LE PIONNIER DE LA MICROCULTURE BIO-INTENSIVE

L'Américain Eliot Coleman est l'artisan d'un modèle agricole en plein essor : l'agriculture biologique intensive, une façon de cultiver la terre qui incite des jeunes à faire le saut en agriculture.

Par Gilbert Bégin

4. ON VOUS RACONTE LA SEMAINE EN IMAGES

La Syrie a-t-elle eu recours à des armes chimiques contre des civils dans la Goutha? Si les États-Unis, la France et le Royaume-Uni affirment que oui et se disent prêts à punir le régime de Bachar Al-Assad, la Russie appuie inconditionnellement son allié et prévient qu'elle défendra ses intérêts si des troupes russes sont atteintes par des frappes aériennes. Retour en images d'une semaine riche en actualités sur la scène internationale.

Par Alain Labelle

5. UNE CARTE MANUSCRITE DU FLEUVE SAINT-LAURENT REFAIT SURFACE

Une carte ancienne qui décrit le fleuve Saint-Laurent de l'Outaouais à l'île d'Anticosti a récemment été acquise par Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ). Les cartothécaires ont dû longuement étudier et analyser le document pour découvrir son auteur.

Par André Bernard

6. LA PIERRE DE SOLEIL DES VIKINGS DÉVOILE SES SECRETS

Longtemps considérée comme un mythe, la « pierre de soleil » utilisée par les Vikings pour se guider en haute mer serait non seulement réelle, mais elle était essentielle au succès des voyages de ces navigateurs exceptionnels, montrent des simulations effectuées par des chercheurs hongrois.

Par Renaud Manuguerra-Gagné

7. DES AGRICULTRICES SÉNÉGALAISES LUTTENT POUR L'ACCÈS À LA TERRE, UN LOPIN À LA FOIS

Les Sénégalaises sont omniprésentes dans l'agriculture de leur pays et pourtant, elles peinent à avoir accès aux terres. Regroupées dans les différentes régions du pays, elles se battent pour devenir gestionnaires de terres du domaine national. Témoignage de trois agricultrices de la région de Saint-Louis, dans la vallée du fleuve Sénégal.

Par Marie-France Abastado

8. DES PIQÛRES MOINS DOULOUREUSES

Aimeriez-vous que votre petit dernier souffre moins lors de son prochain vaccin? Voici peut-être la solution! Ariane Ballard, doctorante à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal, évalue l'efficacité d'un dispositif appelé Buzzy, qui combine le froid et la vibration.

Par Ariane Ballard

9. SAUVER LA GRENOUILLE MACULÉE DE L'OREGON DE LA DISPARITION

Un petit groupe de biologistes tente par tous les moyens de sauver la grenouille maculée de l'Oregon. L'amphibien, dont il ne reste plus que 500 femelles en Colombie-Britannique comme seules représentantes de l'espèce au pays, est en danger d'extinction.

Par Benoit Ferradini

10. CHEIKH FALL RÊVE L'AFRIQUE

Développeur web de formation, Cheikh Fall est le créateur des Africtivistes, un groupe de jeunes citoyens et de journalistes qui surveille les promesses et les discours de politiciens africains. Ils veulent éduquer, être au coeur d'une révolution démocratique.

Par Michel Désautels

11. PRODUIRE DE L'EAU POTABLE GRÂCE AU SOLEIL

Des chercheurs de l'Université du Texas ont trouvé une solution simple pour transformer l'eau de mer en eau potable. Leur technique, qui ne nécessiterait qu'un gel de polymère et du soleil, pourrait aider de nombreuses communautés sans accès à l'eau.

Par Renaud Manuguerra-Gagné

12. LE CANNABIS, UNE CURE CONTRE LE CANCER?

Des producteurs qui vantaient les vertus de leur cannabis pour guérir le cancer ont été rappelés à l'ordre par la FDA, l'agence responsable de la réglementation en matière de produits pharmaceutiques aux États-Unis. Et pourtant, de nombreux patients se tournent vers le cannabis pour lutter contre la maladie. Mythe ou réalité? Voici ce qu'en dit la science.

Par Chantal Srivastava

Bonne lecture... et à la fin de semaine prochaine!