Notre édition week-end

Qui sera élu pour gouverner le Mexique? Que compte faire le nouveau premier ministre Doug Ford pour redessiner l'Ontario à son image? Des arbres pour décontaminer les sols dans l'est de Montréal. Voici nos suggestions de lecture du week-end.

1. Qui sera le prochain président du Mexique?

À sa troisième tentative, Andrés Manuel López Obrador devrait être le grand gagnant des élections de dimanche au Mexique, selon les intentions de vote. Portrait et défis qui attendent le prochain président mexicain.

Par Ximena Sampson

2. Début de l'ère Ford en Ontario

Conseil des ministres réduit, nouvelles priorités, transformation du rôle de l'État : le nouveau premier ministre Doug Ford veut refaire l'Ontario à son image, For the People (pour le peuple). Son équipe devra composer avec des facteurs sur lesquels elle a peu ou aucun contrôle, comme le protectionnisme américain.

Par Christian Noël

3. Décontaminer les sols un saule à la fois

Trois hectares de terrains pollués à Pointe-aux-Trembles, dans l'est de Montréal, sont réhabilités grâce aux plantes, qui absorbent les contaminants en poussant. Le projet, amorcé en 2016, a déjà des résultats encourageants.

Par Daniel Blanchette Pelletier

4. Où fait-il le plus chaud à Montréal… et le plus frais?

L'été est parfois synonyme de canicule. Et les villes peuvent devenir insupportablement chaudes en raison des îlots de chaleur urbains. La bonne nouvelle, c’est qu'il existe de nombreux endroits pour se réfugier de la chaleur extrême. Suivez le guide!

Par Roberto Rocha

5. À Amsterdam, les Repair Cafés pour éviter de jeter

Les premiers « cafés de réparation » sont nés dans la métropole des Pays-Bas il y a près de 10 ans. Ces ateliers rassemblent citoyens et techniciens bénévoles afin de réparer des appareils qui seraient autrement jetés. Nous sommes allés voir comment ça fonctionne.

Par Étienne Leblanc

6. Guylain, 53 ans, cartographe de l’itinérance

Il parcourt Montréal dans son vieux camion pour distribuer boissons et nourriture aux sans-abri. Et c'est avec l'argent gagné en quêtant qu'il aide les autres. Rencontre.

Par Akli Aït Abdallah

7. L’huile de palme, un moindre mal pour la biodiversité

Si la déforestation associée à la production d'huile de palme menace pas moins de 193 espèces animales, les options de rechange pourraient s'avérer pires pour la biodiversité, note un rapport de l'Union internationale pour la conservation de la nature.

Par Alain Labelle

8. Ouvert ou fermé le 1er et 2 juillet?

Nombre d'entre vous profiterez de la longue fin de semaine du 30 juin pour planifier des activités, déménager ou célébrer la fête du Canada. Pour éviter de vous frapper à une porte verrouillée, sachez ce qui est ouvert ou fermé.

9. Connaissez-vous le nouveau Code de la sécurité routière?

La réforme de la sécurité routière au Québec concerne tout le monde : piétons, cyclistes et automobilistes. Savez-vous ce qui a changé? Faites notre test!

10. On vous raconte la semaine en images

Alors que la Coupe du monde de soccer entre dans ses phases éliminatoires, on comprend facilement que le bonheur des uns fait le malheur des autres. Pour certains cependant, les enjeux de la semaine sont plus graves. Pour eux, tant l'incendie que l'inondation peuvent être porteurs de vie ou de tragédie. Voici notre retour en images.

Par Djavan Habel-Thurton

Bonne lecture et à la semaine prochaine!