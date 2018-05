« Nous gagnerons gros », prédit Trump au sujet des négociations de l’ALENA

Donald Trump a sévèrement critiqué le Canada et le Mexique mercredi au sujet de l'évolution des négociations pour le renouvellement de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), qualifiant les pourparlers avec les deux pays de « difficiles ». Il a aussi laissé entendre qu'une entente qui rendra les travailleurs de l'industrie automobile dans son pays « très heureux » était sur le point de se concrétiser.

« [Le Mexique et le Canada] ont profité des États-Unis pendant longtemps », a déclaré le président américain lors d’un point de presse à la Maison-Blanche.

Je n’apprécie pas leurs demandes. Mais je vous le dis, au bout du compte, nous gagnons. Nous gagnerons, et nous gagnerons gros. Donald Trump, président des États-Unis

Donald Trump a par ailleurs prédit que les travailleurs américains du secteur de l’automobile seront « extrêmement heureux » du dénouement des négociations.

Sur Twitter mercredi matin, il a indiqué qu’il aurait bientôt de « grandes nouvelles » à leur annoncer, sans toutefois offrir de détails.

« Après plusieurs décennies à perdre vos emplois aux mains d’autres pays, vous avez attendu assez longtemps! », a-t-il écrit.

« Vous pourrez bientôt constater ce que je suis en train d’avancer », a-t-il indiqué aux journalistes qui ont assisté à son point de presse à Washington.

Nous allons nous entendre avec le Mexique, nous allons nous entendre avec le Canada. Mais ils ont été difficiles à gérer. Ils ont été gâtés, parce que jamais personne n’avait fait ça auparavant. Je vous le dis : ce qu’ils demandent est injuste. Nos travailleurs du secteur automobile seront extrêmement heureux. Donald Trump, président des États-Unis

Les règles de production automobile sont au cœur des disputes commerciales entre les trois pays et sont perçues comme un frein à une possible entente pour un nouvel ALENA.

Les États-Unis demandent notamment des augmentations de salaire dans ce secteur et un plus grand pourcentage de contenu nord-américain dans les véhicules.

La semaine dernière, un négociateur américain au fait du dossier a dit que les trois pays « ne sont absolument pas près de parvenir à une entente ».

La valise de Chrystia Freeland « est prête »

Interrogée sur une percée dans les négociations concernant le secteur automobile, la ministre des Affaires étrangères Chrystia Freeland a répondu qu’il y a des « progrès constants ».

« Depuis longtemps, je constate que [le secteur automobile] est au centre d’une modernisation de l’ALENA » a-t-elle dit lors d’un point de presse mercredi après-midi à Ottawa.

« Depuis la mi-mars, a-t-elle poursuivi, depuis que les Américains ont proposé des idées innovantes, les trois pays ont travaillé d’arrache-pied pour faire avancer le dossier. Nous avons eu de nombreuses consultations avec nos parties prenantes ici au Canada et j’estime que nous avons enregistré des progrès importants.

« Ça, c’est pour le dossier du secteur automobile. Rien n’est fait tant que tout sera fait. Mais il y a des progrès constants quant aux règles d’origine dans le secteur automobile. C’est le point de mire du travail cette semaine. J’ai des mises à jour quotidiennes et parfois horaires. Nous poussons ce dossier. »

La ministre Freeland a d’ailleurs rappelé que les discussions sur l’ALENA se « poursuivent à un rythme très intense ».

« Les représentants des trois pays sont en étroite liaison, a souligné Mme Freeland. Lundi, je me suis entretenue avec l’ambassadeur américain [Robert] Lighthizer et le ministre mexicain Ildefonso Guajardo. Nous nous sommes mis d’accord pour être contact constant et demeurer disponibles. »