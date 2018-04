Des centaines de membres de la communauté endeuillée de Humboldt, dans le nord de la Saskatchewan, se sont réunis dimanche soir pour pleurer les 15 personnes qui ont perdu la vie dans le tragique accident d'autocar des Broncos, l'équipe de hockey junior locale, mais aussi pour prier pour ceux qui ont survécu.

Devant une foule de personnes qui portaient fièrement les couleurs des Broncos, le maire de Humboldt Rob Muench a partagé un message d'espoir.

« Nous allons manier le bâton tout au long de cette épreuve et, avec un peu d’espoir, nous arriverons à nous rendre droit au but », a-t-il lancé en faisant une analogie au hockey.

La veillée est une première étape du deuil, selon le pasteur anglican de la communauté de Humboldt, Matteo Carbonia, qui a pris la parole à l’aréna Elgar Petersen, le domicile des Broncos, où la cérémonie avait lieu.

« Il est maintenant 19 h 32. Le match des Broncos de Humboldt aurait débuté [vendredi] à 19h30 », a-t-il souligné avant de demander aux gens d’observer une minute de silence.

Puis des gerbes de fleurs ont été déposées en cercle au centre de la patinoire alors que résonnaient les discours, les chants et les prières.

Plusieurs leaders religieux de la petite communauté de près de 6000 âmes se sont adressés à la foule, dont le prêtre Sean Brandow. « Je ne veux pas être ici, mais c’est bien que nous soyons ensemble », a-t-il dit avec émotion pendant son discours. Il a partagé, en pleurant, qu’il s’était rendu, vendredi, sur les lieux de la tragédie.

Sean Brandow a confié avoir tenu la main des hockeyeurs pour les aider dans le passage dans l’au-delà.

Se tenant alors derrière les photos des victimes, le prête s'est remémoré les parties de hockey de l'équipe locale auxquels il avait assisté, assis dans la foule, derrière le banc des joueurs. « Peut-on guérir? Oui. Est-ce qu’il y aura des cicatrices? Oui », a-t-il lancé.

À son tour, le président de l’équipe Kevin Garinger a pris la parole, le temps de lire les noms de toutes les victimes, celles qui ont péri dans le tragique accident comme celles qui ont survécu. À la fin de la lecture, la voix étranglée par l’émotion, M. Garinger a souligné l’importance de vivre ce deuil ensemble.

Personne n’est seul dans son deuil. Continuez de parler. Continuez d’aider et de vous soutenir les uns et les autres. Kevin Garinger, présidente de l'équipe des Broncos de Humboldt

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, ont assisté à la veillée pour présenter personnellement leurs condoléances aux familles et à la communauté.

« Je pense que, dans le cadre du processus de deuil, il est important que la communauté et tous ceux qui soutiennent la communauté se réunissent », avait déclaré plus tôt dans la journée le directeur des services de la municipalité, Joe Day.

Depuis samedi, des fleurs sont déposées dans l'escalier de l'aréna.

Le diocèse de Saskatoon avait par ailleurs invité la population à une cérémonie de prières à la cathédrale de la Sainte-Famille, dimanche après-midi, pour honorer les joueurs des Broncos et soutenir tous ceux qui sont touchés par la tragédie.

Au cours de la journée, l'évêque Mark Hagemoen a lu un message de condoléances de la part du pape François, transmis par le cardinal Pietro Parolin. « Sa Sainteté le pape François envoie ses condoléances à ceux qui ont perdu des êtres chers, et confie les âmes de victimes à la miséricorde de Dieu », a-t-il prononcé.

Soutien et solidarité

« Au nom des Canadiens, je remercie les dirigeants du monde entier de leurs précieux messages. Je les ai transmis au premier ministre de la Saskatchewan. Nous vous sommes très reconnaissants de votre soutien », a déclaré le premier ministre Justin Trudeau.

Des messages de soutien et de condoléances ont été envoyés par le premier ministre de la Saskatchewan Scott Moe, son homologue fédéral Justin Trudeau et le président des États-Unis Donald Trump.

La gouverneure générale du Canada, Julie Payette, dit avoir le coeur brisé par la tragédie. Elle confie que « les malheurs arrivent souvent lorsqu’on ne s’y attend pas, nous laissant démunis et sans qu’on puisse y changer quoi que ce soit ». L'ancienne astronaute affirme avoir vécu, elle aussi, une perte en 2003 : celle de l’équipage de la navette Columbia. Elle dit être de tout coeur avec les familles, leurs amis et la communauté de Humboldt.

La reine Élisabeth II a elle aussi transmis ses condoléances aux gens touchés par la tragédie. « Le prince Philip et moi avons été profondément attristés en apprenant la nouvelle du très grave accident dont a été victime l'équipe de hockey des Broncos de Humboldt », a-t-elle déclaré dans un communiuqé.

En cette période difficile, nos pensées et prières accompagnent ceux qui ont subi de grandes pertes, et vont aux familles ainsi qu'à tous les Canadiens qui sont affligés par cette tragédie. La reine Élisabeth II

Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, s'est aussi entretenu avec Scott Moe dimanche pour lui exprimer sa solidarité. Il a déclaré, par voie de communiqué, qu'« aujourd’hui, c’est tout le Canada qui est touché par ce qui est arrivé en Saskatchewan ». « Jouer au hockey fait partie de nos traditions partout au pays. Nos jeunes voyagent en autobus pour participer à des tournois ou à des compétitions aux quatre coins du Québec », a-t-il poursuivi.

La campagne de financement participatif, lancée par un résident de la municipalité de Humboldt, avait déjà permis d'amasser plus de 4 millions de dollars, dimanche à 17 h, pour venir en aide aux parents et à l'équipe.

Faire place au deuil

Plus tôt dans la journée, le maire de Humboldt et le président des Broncos de Humboldt se sont adressés aux médias. Le visage grave, ils se sont dits tous les deux extrêmement touchés par l'énorme soutien qu'ils ont reçu de par le monde depuis vendredi.

« Je reçois des messages de personnes que je ne connais pas, dont je ne reconnais même pas l’indicatif régional. Ces gens qui me disent "Je suis avec vous", "Voici le poème que j’ai écrit"… », a témoigné le maire de Humboldt, Rob Muench. Son téléphone a sonné à plusieurs reprises durant les quelques minutes qu'a duré son intervention.

Au vu du soutien que les gens portent à l'équipe, le président des Broncos de Humboldt a dit qu'il partagera, en collaboration avec l'Autorité de santé de la Saskatchewan, les informations sur l'état de santé des joueurs qui sont encore à l'hôpital, sans toutefois donner de noms. Kevin Garinger explique qu'il comprend que « ce n'est pas qu'à propos de Humboldt, c'est à propos du Canada et du monde entier ».

Il a par la même occasion annoncé qu'un des joueurs a pu prendre congé de l'hôpital.

Les portes de l'aréna seront fermées jusqu'à 19 h. Kevin Garinger a souligné que la veillée sera un évènement communautaire organisé par la communauté et non par l'équipe de hockey.

Il a ajouté qu'il n'y aura donc aucun discours de Justin Trudeau, ni de Scott Moe, pour laisser la place à la communauté qui est en deuil.

Le président de l'équipe a aussi dit qu'il allait « tout faire pour conserver les Broncos ».

Une longue enquête

La GRC soutient qu'il faudra du temps aux enquêteurs pour déterminer les causes de la violente collision entre l'autocar des Broncos et un camion-citerne, qui a fait 15 morts et 14 blessés, dont deux sont dans un état critique.

La GRC a déposé des fleurs sur le site de l’accident.