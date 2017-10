Orignal attaqué par un loup : une vidéo du nord de l’Ontario devient virale

Un résident de Sault-Sainte-Marie a filmé à l'aide d'un drone en fin de semaine un phénomène naturel unique : un orignal qu'un loup attaque dans un cours d'eau. Plus de 200 000 visionnements en moins de deux jours ont été enregistrés sur YouTube.

Un texte de Caroline Bourdua

Dan Nystedt n’en revient tout simplement pas de l’attention autour de cette vidéo filmée à son chalet qui est situé le long du chemin de fer Algoma Central, en fin de semaine.

Tout ce que j’avais vu de sauvage jusqu’à maintenant, c’était un castor ou un huard sur le lac. Dan Nystedt, auteur de la vidéo virale

« J’ai cru que cette vidéo était unique, parce que c’est rare de pouvoir capter sur film ce genre de chose,explique M. Nystedt. Mais jamais je n’aurais cru attirer autant de monde aussi rapidement. »

Mardi, une douzaine de sociétés de licence sont entrées en contact avec M. Nystedt pour gérer le droit d’auteur et partager les revenus. Elles s’assurent qu’aucun média ne se l’approprie illégalement.

« Après des recherches, j’ai choisi une de ces sociétés. Des médias d’aussi loin que l’Australie m’ont contacté. J’ai même reçu des courriels de langues étrangères que je n’ai pu déchiffrer », dit-il en riant.

Je ne m’enrichirai pas avec ces droits d’auteurs dit à la blague l’homme de 44 ans.

« C’est excitant, mais en même temps déroutant. Ce loup et cet original captés par mon drone ont attiré plus d’attention que mes 20 ans de production de vidéos musicales, de documentaires et vidéos corporatives, qui mettent du temps à produire », conclut M. Nystedt.