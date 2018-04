Patrick Reed remporte son premier veston vert au Tournoi des maîtres

Le golfeur américain Patrick Reed a obtenu le premier titre majeur de sa carrière dimanche au Tournoi des maîtres.

Trop peu trop tard pour Woods

Tiger Woods a enfin trouvé sa touche à l'Augusta National, mais quelques jours trop tard.

Woods a inscrit un score de 69 (-3) lors de la ronde finale pour terminer le tournoi à +1.

Il a réussi deux oiselets, un aigle et un boguey sur le neuf de retour. Il s'agissait de son premier aigle de la semaine.

Woods a commis une seule bévue en fin de ronde, quand il a raté un roulé de neuf pieds pour une normale au 18e trou. Il avait quand même plus les allures d'un détenteur de quatre vestons verts qu'en début de semaine.

L'ancien golfeur no 1 au monde est de retour au jeu après une quatrième intervention chirurgicale au dos. Il participait au Tournoi des maîtres pour une première fois depuis 2015.

Plus proche de l'avant du peloton, Paul Casey a connu une excellente journée. L'Anglais de 40 ans a réussi quatre oiselets et un aigle en cinq trous sur le neuf de retour.

Casey se retrouvait neuf coups sur la normale pour la ronde et avait l'occasion d'égaler le record du parcours qui appartenait à Nick Price et Greg Norman avec trois trous à jouer. Il a toutefois commis des bogueys sur chacun des deux derniers trous et s'est contenté d'un score de 65.

Price avait joué une ronde de 63 en 1986 et Norman l'avait imité 10 ans plus tard.

Malheureusement pour Casey, ses efforts n'ont pas été suffisants pour grimper au sommet du tableau des meneurs. Il avait commencé la journée à 16 coups du meneur Patrick Reed.