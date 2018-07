Pierre Kwenders, Hubert Lenoir et Jean-Michel Blais parmi les 10 finalistes au prix Polaris

Il y a un mois, 40 artistes pouvaient aspirer au 15e prix Polaris. Mardi, ils ne sont plus que 10 à pouvoir décrocher ce trophée du meilleur album canadien de l'année.

Côté francophone, on compte Pierre Kwenders avec Makanda at the End of Space, The Beginning of Time.

La coqueluche de l’année, Hubert Lenoir, a aussi été retenue pour son premier opus, Darlène.

Enfin, le compositeur Jean-Michel Blais se retrouve parmi les finalistes avec son album instrumental, Dans ma main.

Liste des dix finalistes

Alvvays - Antisocialites

Jean-Michel Blais - Dans ma main

Daniel Caesar - Freudian

Jeremy Dutcher - Wolastoqiyik Lintuwakonawa

Pierre Kwenders - MAKANDA at the End of Space, the Beginning of Time

Hubert Lenoir - Darlène

Partner - In Search Of Lost Time

Snotty Nose Rez Kids - The Average Savage

U.S. Girls - In A Poem Unlimited

Weaves - Wide Open

L’étoile montante du R’n’B Daniel Caesar, qui a récemment donné des concerts au Festival international de jazz de Montréal et qui figure sur la liste d’écoute de Barack Obama.

Quelque 200 critiques musicaux et journalistes culturels ont évalué environ 225 albums canadiens pour établir les finalistes.

Choisi par un jury de 11 personnes, le gagnant ne sera connu que le 17 septembre au Gala Polaris, à Toronto. La récompense est assortie d’une bourse de 50 000 $.

L’an dernier, les membres du jury avaient jeté leur dévolu sur La papessa, de Lido Pimienta.