Plus de femmes que d'hommes médecins au Québec, une première

Les femmes sont depuis cette année plus nombreuses que les hommes parmi les médecins actifs du Québec.

Cette donnée ressort du bilan annuel de la profession médicale réalisé par le Collège des médecins du Québec.

Le 31 décembre 2017, il y avait 10 179 femmes médecins, soit 50,1 % du total, et 10 134 hommes.

Les femmes représentaient déjà la majorité des étudiants dans les facultés de médecine, soit 63 %; ce n'était donc qu'une question de temps avant qu'elles deviennent majoritaires chez les médecins actifs, a souligné au cours d'une entrevue le docteur Charles Bernard, président-directeur général du Collège. Leur proportion augmente d'environ 1 % par année.

De façon générale, le Québec compte 261 médecins de plus qu'à pareille date l'an dernier, soit 23 187 médecins inscrits au tableau du Collège.

Certaines régions ont vu le nombre de médecins croître de façon plus marquée, notamment la Montérégie, qui en a 52 de plus, et Lanaudière, qui en a 40 de plus, et l'Outaouais, qui en a 36 de plus.

Nouvelle carte d’assurance maladie

La Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) a par ailleurs dévoilé lundi sa nouvelle carte d'assurance maladie, qui sera distribuée à compter de mercredi à tous ceux qui renouvelleront leur carte.

La RAMQ s’est inspirée du permis de conduire pour la concevoir, avec notamment des mesures de sécurité renforcées.

La carte conservera, sur son côté face, le soleil qui la distingue depuis 1976. La photo sera dorénavant en noir et blanc afin d’assurer une meilleure qualité.

Il s’agit de la première refonte de la carte depuis plus de 40 ans.

« Les procédures de renouvellement demeureront les mêmes et votre carte actuelle sera valide jusqu'à son expiration. Que vous ayez en main le nouveau modèle ou l'ancien, les bonnes pratiques d'utilisation de la carte d'assurance maladie demeurent », a expliqué la RAMQ dans un communiqué.