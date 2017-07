Plusieurs tornades aperçues vendredi soir en Saskatchewan

Quatre tornades ont touché terre en Saskatchewan vendredi, selon Environnement Canada.

Les résidents du sud-est et du centre-sud de la province ont connu des conditions de tempête vendredi. Un système orageux avec des vents poussant vers l'est a apporté de fortes pluies, de la grêle et des tornades.

Une tornade a touché terre au sud-est de Watson près des rives nord-ouest de Quill Lake, une autre près de la ville de Quill Lake, une près de Fishing Lake, et la dernière, entre Wapella et Rocanville. Plusieurs internautes ont partagé des images sur les médias sociaux.

Aucun dommage et aucune blessure n'ont été signalés. Toutes les alertes de tornades déclenchées vendredi par Environnement Canada ont été levées en soirée.

Jay Solvason qui était dans un chalet familial à Fishing Lake dit qu'il a aperçu le phénomène météorologique à environ un kilomètre d'où il était. « On a vu la tornade se former et, évidemment, on se demandait où ça allait. Heureusement, elle n'est pas venue vers nous », raconte-t-il.

De la grêle est aussi tombée dans plusieurs régions. À Grenfell, par exemple, elle avait la taille d'une pièce de deux dollars. À North Battleford par ailleurs, les vents ont atteint des rafales à 91 km/h.

Une ligne d'orages violents avait aussi traversé le sud de la Saskatchewan la veille, au cours de la soirée du 20 juillet, avec de la grêle de la taille d'une balle de golf par endroits.