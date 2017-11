Près de 80 cas de surdoses aux opioïdes en trois mois dans la région de Montréal

Les ambulanciers d'Urgences-santé luttent plus que jamais contre des surdoses aux opioïdes.

Un texte de Jean-Philippe Robillard

Depuis le mois d’août, ils ont eu 77 cas de surdoses, dont 3 à Laval. La majorité des surdoses sont survenues dans les arrondissements de Ville-Marie et de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

Les victimes étaient surtout des hommes dans la trentaine. Certains d’entre eux avaient consommé de l'héroïne, quelques-uns du fentanyl. C'est en grande partie le fentanyl qui est responsable de ces nombreux cas de surdoses, selon le porte-parole d’Urgences-santé, François Labelle.

« C'est sûr que l'arrivée de cette drogue à Montréal a eu un effet [...] Ç’a eu un effet sur les consommateurs dans la rue. C'est pour ça qu'on a eu une augmentation de ce côté-là. »

Quatre personnes sont mortes alors que les ambulanciers tentaient de les réanimer.

Nous avons également appris que d'avril à octobre, les ambulanciers d'Urgences-santé ont administré de la naloxone, l’antidote aux opioïdes, 109 fois. C'est deux fois plus qu'au cours de la même période l'an dernier.

Avec l'arrivée du fentanyl, le nombre d'appels auxquels on a dû répondre pour donner de la naloxone a augmenté. Francois Labelle, Urgences-santé

Selon nos informations, la moitié des cas de surdoses aux opioïdes ont été transportés au CHUM, au cœur du centre-ville de Montréal. Il est à noter qu’il y a plus d’ambulanciers qu’auparavant qui peuvent administrer la naloxone.

Les cas de surdoses dans les urgences sont en hausse dans l'ensemble de la province. Ils ont augmenté de 13 % au cours des six premiers mois de l'année. On compte 703 visites dans les urgences du Québec pour des surdoses aux opioïdes, alors qu’au cours de la même période l’an dernier on en dénombrait 623.

On voit beaucoup plus de cas d’intoxication aux opioïdes. Bernard Mathieu, président de l’Association des médecins d’urgence du Québec

Le Dr Bernard Mathieu, qui est également urgentologue à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont, affirme qu’il voit de plus en plus de surdoses aux opioïdes.

« Tant qu'on a les antidotes en quantité, ça va bien aller. C'est arrivé sur un quart de travail que je vide la moitié de la réserve de l'urgence pour des cas de surdoses. On ne voyait jamais ça auparavant, indique-t-il. J’ai eu un décès à l’urgence de l’hôpital, un jeune de 20 ans, cette année, alors que je n’en avais jamais eu auparavant. Ce sont des conditions qu’on voit de plus en plus fréquemment. »

Depuis le printemps à Montréal, on compte 40 surdoses mortelles, dont 6 reliés au fentanyl.