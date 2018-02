Québec s'entend avec les médecins spécialistes

Les médecins spécialistes du Québec ont conclu une entente avec le gouvernement de Philippe Couillard, à la fois sur leur rémunération et leurs conditions de travail.

Radio-Canada a appris que l'entente prévoit notamment un allègement des contraintes sur la pratique des médecins imposées par la loi 130. Cette loi, adoptée en octobre 2017, stipule que « des obligations sont désormais rattachées aux privilèges de pratique accordés aux médecins » et donne le pouvoir aux directions des centres hospitaliers de punir les médecins dont la pratique ne répond pas aux besoins de l'établissement.

L'entente a été ratifiée jeudi soir par les instances de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ). Il ne reste aux parties qu'à s'entendre sur le texte final.

Des négociations intensives avaient lieu depuis décembre entre le Conseil du Trésor et les spécialistes. Ils s'étaient donné jusqu’à la fin du mois de février pour en arriver à une entente.

La négociation a été menée par Juan Roberto Iglesias, médecin, mentor politique de Philippe Couillard, et ancien secrétaire général et greffier du Conseil exécutif, le plus haut poste de fonctionnaire de l'État.

Après avoir été exclu de la négociation directe, le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, a été désigné comme conseiller. Selon nos informations, la relation Barrette-Iglesias dans cette négociation a été difficile, M. Iglesias assumant pratiquement toutes les responsabilités.

Le ministre Barrette avait été écarté des négociations, laissant le terrain au Conseil du Trésor. Cette décision est intervenue au moment où la FMSQ était sur le point de déposer une requête en Cour supérieure pour invalider la loi et faire valoir son droit de négocier ses conditions de travail.

Les médecins spécialistes et le gouvernement devaient s’entendre sur le renouvellement de la convention collective échue depuis le 31 mars 2015.

Cette entente permet au gouvernement d'éviter une confrontation à huit mois des élections.