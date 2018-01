Raphaël Fortin élu chef du NPD-Québec

Les membres du Nouveau Parti démocratique du Québec (NDP-Québec) ont élu Raphaël Fortin à la tête de leur parti, dimanche.

Le diplômé en administration des affaires de 37 ans a recueilli 62 % des voix, devant l'ancien député du Nouveau Parti démocratique du Canada, Raymond Côté.

Il succède ainsi au chef par intérim Pierre Ducasse. Quelque 397 membres du parti se sont prévalus de leur droit de vote, ce qui équivaut à un taux de participation de 67,51 %.

« On a été capables de mobiliser beaucoup de nouveaux membres, a souligné le nouveau chef à l'antenne de RDI, après l'annonce des résultats. Ça a été un travail d’équipe. »

En vue des élections provinciales prévues en octobre, il veut donner une option de gauche non souverainiste aux électeurs qui ne se reconnaissent dans aucun parti politique. Les membres débattront des détails de la plateforme du parti lors d'un congrès en avril, a toutefois précisé le nouveau chef.

Nous sommes non souverainistes, nous allons réaligner nos propositions sur un axe de gauche et de droite. On va parler de politique de gauche progressiste.

Raphaël Fortin, chef du Nouveau Parti démocratique du Québec