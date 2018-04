Rappel d'un lot de tisane « Throat Coat échinacée et citron »

L'entreprise Traditional Medicinals retire volontairement un lot de tisane « Throat Coat échinacée et citron » à cause d'une contamination possible par des salmonelles dans les feuilles de myrte citronné, l'un des ingrédients contenus dans les sachets.

La salmonellose (infection causée par des salmonelles) peut présenter de graves risques pour la santé, surtout chez les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli.

Le produit rappelé a été vendu dans des magasins de partout au Canada et en ligne, notamment par Amazon Canada, Bulk Barn, Loblaws, London Drugs et Wamart.

Cette tisane est utilisée pour soulager les symptômes des infections des voies respiratoires supérieures et en réduire la durée.