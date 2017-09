Recherche d'Yvon Lacasse : un corps retrouvé à Arundel

Les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) ont retrouvé un corps à Arundel, dont l'identité reste toutefois à confirmer par le coroner.

Yvon Lacasse, 71 ans, est le propriétaire d'un véhicule Honda CRV gris foncé qu'Ugo Fredette aurait volé jeudi soir dans une halte routière de Lachute. Ce dernier faisait alors l'objet d'une chasse à l'homme parce qu'il aurait enlevé un garçon de six ans. Il conduisait ce véhicule lorsqu'il a été arrêté par la police de l’Ontario, vendredi, près de la municipalité de Griffith.

L'enfant, retrouvé sain et sauf, a depuis été confié à la Direction de la protection de la jeunesse.

M. Lacasse n'a cependant pas été revu depuis. L'inquiétude de ses proches a grimpé d'un cran au cours des dernières heures, puisque, selon nos informations, du sang a été retrouvé à l’intérieur de son véhicule. L’hypothèse d’un homicide est d'ailleurs étudiée par les enquêteurs.

« Hier [mardi], la portion de Mont-Tremblant jusqu’à Val-d’Or avait été couverte avec l’hélicoptère, l’unité d’urgence et le maître-chien. Donc, aujourd'hui, on va poursuivre sur la portion de Val-d’Or jusqu’à Rouyn-Noranda, pour être sûrs d’avoir sillonné l’ensemble de la route 117 », a expliqué mardi matin une porte-parole de la SQ, Martine Asselin.

Cri du coeur de la famille Lacasse

Les proches d’Yvon Lacasse tentent par tous les moyens d'obtenir des informations qui pourraient permettre de le retrouver.

La nièce de M. Lacasse, Lucie Lacasse, a écrit une lettre à l’intention d’Ugo Fredette.

« Je sais qu’il y a de la bonté en toi », explique Mme Lacasse dans sa lettre. « Tes actions passées à aider les familles dans le besoin lors de disparitions le démontrent. Il manque un homme à l’appel. Je t’en prie de faire la bonne chose une fois de plus. Informe les policiers et sa famille pour qu’il puisse être retrouvé. »

Ugo Fredette se réveille

Ugo Fredette est hospitalisé depuis samedi soir à l'hôpital Civic d'Ottawa, où il a été transporté après avoir tenté de se suicider dans la cellule du poste de police de Renfrew, en Ontario.

Selon son avocat, Pierre Gauthier, Ugo Fredette commence à se réveiller, après avoir passé trois jours dans le coma à la suite d'une anesthésie. Il « bouge les pieds et les mains », rapporte l'avocat.

M. Fredette doit comparaître mercredi au palais de justice de Saint-Jérôme, pour répondre du meurtre non prémédité de sa conjointe, Véronique Barbe. Mais selon son avocat, sa comparution devra être reportée.

Véronique Barbe aurait été tuée jeudi dernier dans sa résidence de Saint-Eustache, peu avant que la police ne déclenche une alerte Amber pour retrouver l'enfant kidnappé.

Martine Asselin, de la Sûreté du Québec (SQ), confirme que la police ne peut effectivement pas interroger Ugo Fredette jusqu'à nouvel ordre.

« On doit respecter ce que les médecins nous demandent. Pour le moment, on n’est pas en mesure de le rencontrer ou de le transférer ici, au Québec, pour qu’il fasse face à la justice », a-t-elle indiqué mardi, sans donner plus de détails.

M. Gauthier a aussi indiqué à Radio-Canada qu'il existe des bandes vidéo de ce qui s'est passé au poste de police de Renfrew, et qu'il tentera de les obtenir.

Un deuxième témoin recherché

La Sûreté du Québec tente toujours de retrouver un témoin important dans cette affaire. Il s’agit d’un homme qui aurait été vu en compagnie d'Ugo Fredette à Rouyn-Noranda, dans la nuit du 15 septembre.

L'homme recherché serait âgé d'environ 40 ans; il mesure 1,67 mètre, a les cheveux bruns et les yeux bleus, et porte une barbe foncée.