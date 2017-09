Référendum en Catalogne : le Parti québécois enverra un émissaire

Radio-Canada a appris que le Parti québécois (PQ) va dépêcher à Barcelone le député de Verchères, Stéphane Bergeron, à l'occasion du référendum sur l'indépendance de la Catalogne prévu le 1er octobre.

Outre la solidarité que le PQ entend exprimer avec le peuple catalan, l’envoi d’un émissaire est aussi, d’après M. Bergeron, une façon d’observer ce qui se passe sur le terrain, « compte tenu de la fermeté » du gouvernement espagnol, et d’en « tirer les leçons ».

Farouchement opposé à un référendum sur l’indépendance de la Catalogne, Madrid soutient qu’un tel scrutin est illégal, car la Constitution stipule que le pays est indivisible.

Après avoir suspendu une loi approuvant l'organisation d'un référendum le 1er octobre, la Cour constitutionnelle d'Espagne a remis en question une loi adoptée par le Parlement de Catalogne définissant les modalités légales de la création d'un État catalan indépendant.

Mardi dernier, le parquet de Catalogne a ordonné à tous les corps de police de la région d'empêcher la tenue d’un référendum d'autodétermination.

Malgré la fermeté du régime espagnol, le peuple catalan, courageusement, se dirige vers son référendum, et on sait qu’il y a une menace qui pèse, non seulement à l’égard des électeurs, mais à l’égard des autorités locales qui vont tenir le référendum.

Stéphane Bergeron convient qu’« il y a une crainte » quant au déroulement du prochain référendum catalan, « compte tenu de la réaction du gouvernement espagnol lors du premier référendum consultatif où des élus ont été carrément emprisonnés et privés de leurs droits démocratiques ».

Cela dit, il est convaincu que « malgré cette crainte, malgré ces appréhensions, malgré ces menaces, les Catalans sont déterminés à tenir leur référendum le 1er octobre et le monde entier va avoir les yeux rivés sur la Catalogne ».

La Catalogne a observé le Québec comme une espèce de modèle à suivre quant à l’accession démocratique à l’indépendance et, comme le soulignait M. Lisée au congrès [national du PQ], on ne verrait aucun inconvénient à ce que la Catalogne nous devance un petit peu au fil d’arrivée et soit présente pour nous accueillir quand on sera rendu à la même étape.

Le député péquiste Stéphane Bergeron