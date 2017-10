Rencontres avec des citoyens de Barcelone

48 heures après la tenue du référendum catalan, la région espagnole autonomiste est en grève générale. Écoles et commerces fermés, transports en commun au ralenti, la Catalogne vit une autre journée de grand chaos, en attendant que le parlement régional soit appelé à voter sur une déclaration d'indépendance, malgré la très ferme opposition du gouvernement central de Madrid.

Un texte de Sylvain Desjardins, envoyé spécial en Catalogne

Nous vivons des jours incertains. On ne sait où cela va nous mener mais c’est une question de dignité. J’ai décidé de ne pas aller au travail, aujourd’hui, parce qu’on ne peut pas rester assis à ne rien faire devant la répression du gouvernement de Madrid. Nous sommes humiliés. Tomas Puigserver

J’ai décidé d’ouvrir mon commerce parce que j’ai besoin de gagner ma vie. Mais je suis indépendantiste, j’ai voté oui et je respecte ceux qui font la grève. Oui, je crois que si nous déclarons l’indépendance de la Catalogne, le gouvernement central va tenter de nous réprimer, il y aura encore de la violence. Mais je n’ai pas peur. Jesùs Cerdan

Frustré, je suis frustré. On oblige les commerçants à fermer leur boutique même s’ils ne le veulent pas. Et après, les syndicalistes vont se féliciter à la télévision, disant que 90 % des activités ont été paralysées. Je suis Catalan, mais je me sens aussi espagnol. Je ne veux pas partir : je ne vois pas pourquoi on devrait quitter l’Espagne. Je serais bien allé voter NON, mais tout le processus était un vrai bordel. Je n’avais même pas reçu de bulletin de vote. Jaime Garcia

Nous manifestons pour revendiquer tout simplement notre droit à la démocratie. Nous le faisons dans un esprit pacifique, positif et joyeux. Avec calme… et beaucoup d’amour pour notre patrie. Martha Navarro et Gemma Pons

Nous sommes tristes et enragés. À la télévision nationale espagnole, ils nous présentent comme des imbéciles qui ont perdu la raison. Avant, on croyait dans une solution modérée, négociée. Mais c’est fini, tout ça. On en a marre. Plus le temps passe, plus nous devenons indépendantistes. Joan Colet et Inma Gonzalez

Nous avions planifié ce voyage depuis des mois donc on a décidé de venir tout en sachant qu’il y avait ce référendum. Nous, on n’a vu aucune violence, dimanche. À la télé, ils montraient toujours les mêmes images en boucle. Ce n’était pas si important, je crois. On reçoit des appels de nos amis qui nous demandent si on va bien. On les a rassurés. On est un peu inquiets, mais pour l’instant, tout va bien. Bill Hugues et Susan Olson