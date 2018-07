Retour à la normale au centre-ville de Toronto, à la suite d'une d'une « menace potentielle »

La police de Toronto a repris ses « opérations normales » jeudi soir, vers 23 h après avoir répondu à une menace non confirmée pour la sécurité publique. Elle avait déployé dès jeudi matin un nombre plus important qu'à l'habitude d'agents au centre-ville, entre autres près de la Tour CN et du Centre Rogers, après avoir reçu des « renseignements non confirmés ».

Les policiers n'ont pas donné de détail sur la nature de ces renseignements.

La police prévient toutefois le public qu'il doit s'attendre à remarquer la présence de plusieurs agents près du Centre Rogers, tout en précisant qu'il s'agit d'une mesure qui était déjà en place dans le cadre de son plan de sécurité pour l'année 2018.

Le bureau du premier ministre ontarien, Doug Ford, avait indiqué jeudi sur Twitter qu'il s'agissait d'une menace potentielle à Toronto, sans en dire davantage.

La police a par ailleurs rectifié le tir en milieu d'après-midi jeudi, après la publication dans certains médias d'une note interne dans laquelle elle est avertie d'une possible attaque au camion-bélier près de la tour CN.

La note en question faisait référence à des informations crédibles.

La police affirme toutefois qu'il ne s'agissait que d'une copie brouillon d'une note de service qui n'avait pas été approuvée au préalable.

L'information a été coulée dans les médias après le renforcement des mesures de sécurité dans le centre-ville.

Dans un courriel, la porte-parole de la police, Meaghan Gray, écrit que les policiers de la ville ont reçu ce matin l'information la plus à jour et la plus appropriée, tout comme le public.

La compagnie de location de véhicules U-Haul écrit pour sa part dans un communiqué que la Police provinciale de l'Ontario l'a contactée mercredi pour lui demander d'être vigilante au sujet de toute demande ou de toute activité suspecte dans la région de Toronto.

L'entreprise U-Haul ajoute qu'elle a réitéré ses instructions à ses différents bureaux de la ville sur la façon de rapporter à la police tout comportement douteux dans leurs transactions de location.

La consigne de l'OPP n'est pas sans rappeler l'attaque au camion-bélier qui a fait 10 morts en avril dans le nord de la ville.

Le surintendant intérimaire de police Mike Barsky a assuré le public, jeudi midi, que la Ville Reine était sécuritaire, invitant résidents et touristes à vaquer à leurs activités sans s'inquiéter.

Chaque fois qu’il y a un risque potentiel pour la sécurité publique, on le prend au sérieux. Mike Barsky, surintendant intérimaire de police

Le surintendant intérimaire Barsky n'a pas précisé combien de temps durerait ce déploiement extraordinaire d'agents.

Le gouvernement fédéral a aussi été informé de la situation.

Les agences fédérales sont au courant de la présence policière accrue dans la région de Toronto, et, conformément aux modalités habituelles, sont prêtes à porter assistance si nécessaire. Ralph Goodale, ministre fédéral de la Sécurité publique

Déploiement « dissuasif »

Pour l'ex-directeur adjoint de la Sûreté du Québec Marcel Savard, la police de Toronto réagit proactivement, plutôt que d'attendre de corroborer la possible menace, qu'il s'agisse d'un risque d'attentat à la bombe ou au camion-bélier.

On veut dissuader quelqu’un. On met une présence accrue de policiers et on dit aux gens qui ont de mauvaises intentions, si c’est le cas : “On est là”. Marcel Savard, ex-haut gradé de la SQ

M. Savard raconte que cette approche est de plus en plus utilisée par la police à New York, par exemple. Selon lui, ce genre de déploiement massif de policiers pourrait devenir plus fréquent ailleurs en Amérique du Nord.

Pas de fermeture

La Tour CN demeure ouverte jeudi. Nous collaborons pleinement avec la police [...] pour nous assurer que nos employés, nos invités et la Tour sont en sécurité, peut-on lire dans un communiqué.

Par ailleurs, le concert du groupe Foo Fighters jeudi soir au Centre Rogers aura lieu comme prévu, a assuré le surintendant intérimaire de police Mike Barsky.

En matière de transport en commun, il n'y a pas de changement de service, indique la Commission de transport de Toronto (CTT).

Toutefois, la vigilance a été accrue à la gare Union, au centre-ville, indique Anne Marie Aikins, la porte-parole de l'agence Metrolinx, qui gère les trains de banlieue GO.

Le diffuseur public CBC/Radio-Canada a lui aussi rehaussé le niveau de sécurité à son édifice du centre-ville.

Le maire et Doug Ford surveillent la situation

Le bureau du premier ministre Ford indique sur Twitter que ce dernier a été informé de la situation par le conseiller provincial en matière de sécurité, Ray Boisvert, un ancien membre du Service canadien du renseignement de sécurité.

M. Ford suit la situation de près, indique son bureau, tout en précisant qu'aucune menace n'est confirmée pour l'instant.

Même son de cloche de la part du maire de Toronto, John Tory, qui a été mis au courant de la situation par le chef de police Mark Saunders plus tôt en matinée.