Rétrospective : 14 événements qui sont devenus viraux en 2017

L'année 2017 aura été rythmée autant par les airs de Despacito que par les tweets virulents du président américain Donald Trump. Retour sur les événements qui ont fait jaser les internautes cette année.

Un texte de Valérie Boisclair

1. CONFUSION AUX OSCARS: ET LE GAGNANT EST...?

Baptisée par certains #envelopegate, la bourde de la cérémonie des Academy Awards s'inscrira fort probablement dans la lignée des moments les plus inconfortables de l'histoire des Oscars.

Après avoir été sacrés vainqueurs dans la catégorie du meilleur film de l'année, les producteurs du film La La Land ont vu leurs discours de remerciement être interrompus par des membres de l’équipe technique.

Dans la confusion la plus totale, Jordan Horowitz s’empare du micro et brandit l’enveloppe : c’est Moonlight de Barry Jenkins qui l’emporte.

La cause de ce quiproquo? Une enveloppe donnée par erreur.

2. INTERROMPU PAR SES ENFANTS EN PLEINE ENTREVUE

Ce moment de télévision, qui en a fait craquer plus d’un, est du nombre des vidéos les plus vues sur YouTube cette année, avec plus de 25 millions de visionnements. La vidéo initiale de l’entrevue du spécialiste de la Corée du Sud Robert Kelly, publiée sur le compte Facebook de la chaîne BBC, avait déjà réussi à attirer plus de 87 millions de curieux.Alors que le professeur Kelly tente d’analyser la destitution de la présidente sud-coréenne Park Geun-hye en direct à la télévision britannique, sa petite fille fait irruption dans la pièce… suivie d’un bébé dans son trotteur et d’une mère en panique!La petite famille, qui ne s’attendait pas à devenir un phénomène viral, a depuis fait le tour des plateaux de télévision et mérité son sketch à Saturday Night Live.

3. LE PEPSIGATE

Moins de 24 heures après son lancement, cette publicité de Pepsi mettant en vedette la mannequin Kendall Jenner était retirée de toutes les plateformes.À la fois tournée au ridicule et décriée sur les réseaux sociaux, la publicité a soulevé l’ire des internautes, qui n’ont pas particulièrement apprécié la récupération de luttes sociales – comme celle du mouvement Black Lives Matter – à des fins de marketing.

4. L'EXPULSION MUSCLÉE D'UN PASSAGER DE UNITED AIRLINES

Un vol surréservé reliant Chicago à Louisville a rapidement pris une tournure dramatique en avril dernier. Un homme a été traîné contre son gré par des employés de la compagnie aérienne United, qui l’ont sorti de force de son siège sous les regards médusés (et les cellulaires) des autres passagers.La scène a fait le tour de la planète, tant et si bien que le directeur général de United Airlines a dû présenter ses excuses au nom de la compagnie et offrir de dédommager tous les autres passagers du vol.

5. UNE OTARIE ENTRAÎNE UNE FILLETTE DANS L'EAU

Une promenade sur les quais de Stevenson, en Colombie-Britannique, a pris des allures de cauchemar pour une fillette de six ans, devenue la cible d’une otarie.La vidéo, où l’on voit l’otarie agripper violemment l’enfant et l’entraîner avec elle dans l’eau, a été vue plus de 30 millions de fois sur YouTube seulement.Selon la version des événements donnée par le père, la fillette et ses grands-parents ne tentaient pas de nourrir l’animal ni de le prendre en photo, comme les en ont accusés plusieurs internautes. Sa fille ne voulait que voir l’animal de plus près.« C’est une leçon qu’elle a apprise et elle l’a apprise à la dure », a-t-il confié.

6. « COVFEFE »

Peu après minuit, le 31 mai, le président Donald Trump y est allé d’un tweet incompréhensible qui a créé une vague de réactions, sur Twitter comme sur les grandes chaînes d’information.

« Malgré la covfefe de presse constamment négative. » Que voulait dire le président américain? Au petit matin, Donald Trump publiait un nouveau gazouillis, cette fois-ci pour mettre ses suiveurs au défi d’interpréter ce sibyllin « covfefe ».Aux questions des médias, l’ancien porte-parole de la Maison-Blanche Sean Spicer avait répondu que « seuls le président et un petit groupe de gens savent exactement ce qu’il voulait dire ».

7. LA GUERRE DE TWEETS ENTRE DONALD TRUMP ET KIM JONG-UN

L’année 2017 aura été ponctuée par les nombreux gazouillis du président américain, qui a fait de Twitter son canal de prédilection pour ses communications.

Depuis juillet, Donald Trump a son homologue nord-coréen, Kim Jong-un, dans le collimateur. Les échanges se sont intensifiés et tiennent en haleine les médias et les internautes, qui attendent de voir qui des deux dirigeants fera le premier pas en dehors de la tweetosphère.Pour l’heure, les présidents continuent de se renvoyer la balle, se traitant de « dément » et de « déséquilibré mental » à qui mieux mieux.

Mais dans l’ombre de ces provocations, le gouvernement américain tente de faire pression auprès d’autres pays afin de mettre un terme au programme d’armement nucléaire de la Corée du Nord.Après plusieurs tirs de missiles balistiques effectués au cours de l’année, Pyongyang a cessé ses tests depuis le 15 septembre.

8. LE TWEET LE PLUS AIMÉ DE L'HISTOIRE

Après les violences de Charlottesville, l’ancien président américain Barack Obama a réagi en publiant sur Twitter une photo de lui, souriant à quatre enfants d’origines différentes, accompagnée d’une citation de Nelson Mandela : « Personne ne naît en haïssant une autre personne à cause de la couleur de sa peau, de ses origines ou de sa religion. »Plus de 20 ans après leur publication dans la biographie du leader de la résistance à l'apartheid, ces mots trouvaient encore écho après qu'une manifestante antiraciste eut été tuée lors d'un rassemblement de suprémacistes blancs, en Virginie. Depuis la mi-août, la publication a reçu plus de 4 603 000 mentions « j’aime » et a été partagée plus de 1,7 million de fois, ce qui en fait le tweet le plus « aimé » de l’histoire du réseau social.

9. L'ÉCLIPSE SOLAIRE

Pour la première fois en 99 ans, il a fait nuit au beau milieu de la journée. L’éclipse solaire du 21 août a retenu l’attention de millions d’Américains et de Canadiens, heureux d’assister à ce rare phénomène.

Même le président Donald Trump a pris une pause à la Maison-Blanche, en compagnie de sa femme Melania et de son fils Barron, afin d’admirer l’éclipse.

La NASA en a profité pour diffuser la totalité du phénomène en direct sur son compte Facebook, en vidéo 360°.

10. AFFRONTER L'OURAGAN IRMA

Harvey, Irma, Nate, Maria, Ophelia… La saison des ouragans a été dévastatrice cette année, particulièrement dans la mer des Caraïbes et à Porto Rico.Barricadés dans leur maison, plusieurs ont attendu la tempête en redoutant le pire. D’autres, plus téméraires, ont choisi d’affronter les intempéries et de partager leur exploit sur le web.

11. LA RÉVOLTE DES FOOTBALLEURS AMÉRICAINS CONTRE TRUMP

Des joueurs de football s'agenouillant lors de l’hymne national américain? Il n’en fallait pas plus pour sortir le président Donald Trump de ses gonds.

Si cette protestation silencieuse servait à dénoncer les violences des policiers subies par la communauté afro-américaine, elle a plutôt passé pour un affront aux yeux du 45e président des États-Unis, qui a même réclamé le renvoi de ces joueurs.

La joute verbale lancée sur les réseaux sociaux a motivé d’autres joueurs et certains entraîneurs de la NFL à témoigner leur solidarité en prenant part au mouvement.

La figure de proue de ce boycottage, Colin Kaepernick, avait posé le genou par terre pendant l’hymne national lors de la saison 2016. L’ancien joueur des 49ers de San Francisco s’est d’ailleurs vu octroyer le titre de « citoyen de l’année » en 2017 pour son activisme.

12. #METOO

L’appel de l’actrice Alyssa Milano, qui relance l’initiative de la militante américaine Tarana Burke, a secoué le train-train quotidien de 2017 à force de #MeToo, #MoiAussi et #BalanceTonPorc.Les murs Facebook et les fils Twitter sont devenus la tribune de toutes celles (et ceux) qui ont subi du harcèlement sexuel, après que le producteur Harvey Weinstein eut été visé par des allégations d’agression et d’inconduites sexuelles à l’endroit de plus de 50 femmes.À coups de #MeToo, les témoignages des unes ont libéré la parole des autres, créant un véritable mouvement dont l’ampleur a été saluée par le magazine Time, qui a consacré comme personnalité de l’année ces milliers de « briseuses de silence ».

13. DESPACITO AU SOMMET DES PALMARÈS

Propulsé par une version en collaboration avec Justin Bieber, le succès de l’été finit l’année 2017 en tête de liste des compilations et continue d’être un véritable ver d’oreille.

Despacito est la première chanson en espagnol à trôner au sommet du palmarès américain pendant 10 semaines depuis Macarena, en 1996.

Avec plus de 4,47 milliards de visionnements sur YouTube, le vidéoclip de Despacito est la vidéo la plus vue sur la plateforme cette année.

Les airs de pop et de reggaeton ont résonné sur les sites d’écoute de musique en ligne. Les versions originale et remix se sont toutes deux hissées au sommet du classement des titres les plus écoutés sur Spotify.Le nombre d’écoutes des deux versions combinées fait de Despacito la chanson la plus écoutée en ligne de tous les temps.

14. LES LARMES DE JUSTIN TRUDEAU

Après avoir marqué l’année 2016 de ses égoportraits, le premier ministre canadien a troqué les sourires pour les pleurs. À plusieurs reprises, Justin Trudeau a donné libre cours à ses larmes sous les caméras, comme à la mort du chanteur du groupe The Tragically Hip, Gord Downie.

Plus récemment, le premier ministre n’a pu retenir ses larmes en présentant ses excuses officielles aux anciens élèves de pensionnats autochtones de Terre-Neuve-et-Labrador et aux victimes d’injustices au sein de la communauté LGBT+, au nom du gouvernement canadien.Si certains ne remettent pas en question leur authenticité, d’autres sont agacés par ces élans sentimentaux et n’hésitent pas à en faire part dans la tweetosphère.

EN BONUS! - Céline Dion pose pour Vogue

Dans les coulisses d’une séance photo pour Vogue, Céline Dion lâche son fou. Vêtue d’habits haute couture, elle fait de Paris son terrain de jeu… au plus grand plaisir des internautes, qui ont salué l’audace de la diva entre deux moqueries.