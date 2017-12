Risque de pluie verglaçante dans le sud de l'Ontario

De la pluie verglaçante peut rendre la chaussée glissante par endroits, lundi, dans les régions de Toronto et de Kingston, notamment, avertit Environnement Canada.

La pluie verglaçante doit se changer en pluie en après-midi dans la région de Toronto. Toutefois, des nappes de brouillard pourraient réduire la visibilité.

Par ailleurs, dans les secteurs plus à l'est, comme Belleville et Kingston, le risque de verglas ne devrait disparaître qu'en soirée.

« Réduisez votre vitesse de conduite sur les routes glissantes », conseille Environnement Canada.