Roy Halladay meurt dans l'écrasement de son avion

Le lanceur à la retraite Roy Halladay a perdu la vie dans l'écrasement de l'avion qu'il pilotait, au sud de la Floride, mardi.

L’ancien joueur vedette des Blue Jays, qui était pilote depuis plusieurs années, se trouvait aux commandes de son nouvel avion lorsqu’il s’est écrasé. Les autorités américaines ont confirmé qu’un homme était mort et qu’un avion s’était écrasé dans le golfe du Mexique. Ils ont ensuite confirmé son identité.

Il avait 40 ans.

L’ancien lanceur était passionné d’aviation. Il avait pris possession de son nouvel aéronef, un ICON A5 2018, il y a moins d’un mois. Le fabricant de l’avion avait d’ailleurs publié une vidéo mettant en vedette l’ex-joueur. La vidéo a depuis été supprimée.

Roy Halladay a lancé avec les Blue Jays de Toronto entre 1998 et 2009. Son nom paraît un peu partout dans les records d’équipe. Il est deuxième de l’histoire de la franchise pour les victoires, et troisième pour les manches lancées, entre autres.

« L’organisation des Blue Jays de Toronto est dévastée à la suite du décès tragique d’un de ses joueurs les plus formidables et les plus respectés, mais surtout, d’un être humain exceptionnel. Son apport à cette organisation, à cette ville et à nos partisans est indescriptible. Toutes nos pensées et nos prières vont à sa famille et à ses amis. »

Il a participé à six reprises au match des étoiles, toujours dans l’uniforme des Blue Jays. Il a aussi remporté le trophée Cy Young, remis au meilleur lanceur de la Ligue américaine, en 2003. Il l'a aussi remporté dans la Nationale avec les Phillies en 2010, devenant le sixième lanceur de l'histoire à le remporter dans les deux ligues.

« Le décès tragique et prématuré de Roy Halladay nous attriste profondément, a déclaré l’organisation des Phillies dans un communiqué. Aucun mot ne peut adéquatement décrire le chagrin de toute la famille des Phillies, qui perd l’un des joueurs de baseball les plus respectés de tous les temps. C’est le cœur gros que nous transmettons nos condoléances à son épouse, Brandy, et à ses enfants, Ryan et Braden. »

En 2010, Halladay a lancé un match parfait contre les Marlins de la Floride. Il lançait alors pour les Phillies de Philadelphie.

Son fait d’armes le plus important reste son match sans point ni coup sûr lors des séries d’après-saison dans l’uniforme des Phillies en 2010. Il était alors devenu le deuxième lanceur des ligues majeures à lancer un match sans point ni coup sûr durant les séries.

Quelques réactions

« L'un des meilleurs de tous les temps. J'ai été aux premières loges de ses exploits. Repose en paix, Doc. Je prie pour Brandy et les enfants. »

« Nous avons parcouru ensemble le chemin vers le Temple de la renommée du baseball canadien, et te voilà parti. Repose en paix, Roy Halladay. »

« Cette terrible nouvelle à propos de Roy Halladay me consterne. Ce lanceur était une de mes idoles. Je prie pour sa famille et ses amis. »