Séisme à Mexico : « Tout le monde était dans les rues »

L'histoire se répète au Mexique : 32 ans jour pour jour après le séisme dévastateur qui avait fait 10 000 morts en 1985, un tremblement de terre a ébranlé Mexico et ses habitants. Réactions de gens qui ont vécu cette catastrophe naturelle.

« Ça fait 18 ans que je vis au Mexique et c’est la première fois que je ressens un tremblement de terre aussi violent. J’ai bien cru que ma maison allait s’effondrer », a témoigné le correspondant de RFI au Mexique, Patrick John Buffé, en entrevue à ICI RDI.

« Les animaux, chiens et chats, sont partis en courant à toute allure. Ça a duré plus ou moins une minute, ce qui était une éternité pour nous », a-t-il raconté au téléphone, encore sous le choc.

C'est que tout est arrivé très vite, trop vite même.

L'épicentre du séisme d'une magnitude de 7,1 étant très proche de la capitale, à 120 km au sud-est, la terre s'était déjà mise à trembler lorsque l'alarme sismique qui prévient habituellement les habitants de Mexico de l'approche d'un tremblement de terre s'est déclenchée.

Myriam Savard-Lajeunesse, qui travaille à la délégation générale du Québec à Mexico, se trouvait alors au dernier étage d'un édifice qui en compte neuf.

On a eu le temps de sortir de la salle où nous étions, mais on n’a pas pu descendre les escaliers, ça bougeait trop. Il y avait des bouts de murs qui tombaient. Au loin, on a vu un immeuble s'effondrer.

Myriam Savard-Lajeunesse, de la Délégation générale du Québec à Mexico