Série d’arrestations en lien avec deux décès par surdose

Au moins cinq personnes ont été arrêtées et des drogues ont été saisies par les enquêteurs du SPVM à la suite d'une opération reliée à la mort de deux hommes par surdose cet été, à Montréal.

Les deux hommes dans la cinquantaine avaient été retrouvés sans vie le 25 août dernier à bord d’une voiture dans le stationnement d’une station-service au coin de l'avenue De Lorimier et du boulevard De Maisonneuve, près du pont Jacques-Cartier.

Ces décès étaient survenus peu de temps après une vague de surdoses liées au fentanyl à Montréal.

Dans un communiqué, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) déclare avoir arrêté au moins cinq personnes relativement à cette affaire et avoir procédé à huit perquisitions dans la région de Laval et dans les arrondissements de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles et de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

Les perquisitions menées dans quatre véhicules et quatre résidences ont permis la saisie de diverses drogues dont des opioïdes, incluant de l’héroïne, des amphétamines et de la marijuana ainsi que près de 20 000 $ en argent canadien et américain.

Quant aux cinq suspects appréhendés, ils doivent comparaître jeudi après-midi en Cour du Québec pour faire face à diverses accusations liées au trafic de stupéfiants.