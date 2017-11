Shawn Mendes remporte son premier trophée aux American Music Awards

Le chanteur Shawn Mendes a fait la part belle aux Canadiens dimanche soir, lors des 45es American Music Awards, en remportant son premier AMA en carrière. Absent de la cérémonie, Justin Bieber s'est aussi illustré grâce à son méga succès Despacito.

Shawn Mendes a été préféré à nuls autres que Bruno Mars et Ed Sheeran comme artiste de l'année dans la catégorie « Adulte contemporain ».

Il est également monté sur scène au cours de la soirée pour offrir sa chanson There's Nothing Holdin' Me Back devant un public survolté.

Mais c'est probablement Pink qui a volé la vedette, avec son numéro de haute voltige sur la façade de l’hôtel JW Marriot, à l’extérieur du Microsoft Theatre de Los Angeles où se déroulait la soirée.

Un peu plus tôt, la chanteuse avait ouvert le spectacle en offrant un duo très attendu avec Kelly Clarkson.

Par ailleurs, les collaborations de Justin Bieber auront aussi été payantes cette année pour le Canadien, lui qui a remporté deux prix.

Il a d’abord gagné la « Chanson rap/hip hop de l’année » avec sa collaboration dans I’m the One de Dj Khaled avec Quavo, Chance the Rapper et Lil Wayne. Puis, il a remporté le prix dans la catégorie « Collaboration de l’année » pour sa participation au succès Despacito, de Luis Fonsi et Daddy Yankee.

Bruno Mars, le grand favori de la soirée, dominait avec huit nominations. Il a d'ailleurs mis la main sur le trophée d'« Artiste de l'année ». Il a remercié ses fans grâce à une vidéo humoristique puisqu'il se trouvait « à des milliers de kilomètres » de Los Angeles.

Les organisateurs en ont aussi profité pour rendre hommage à la carrière de la chanteuse Diana Ross. C’est d’ailleurs la fille de celle-ci, Tracee Ellis Ross, qui animait la soirée.

Christina Aguilera est également montée sur scène pour souligner les 25 ans de la sortie du film The Bodyguard.