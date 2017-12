Sheilah L. Martin à la Cour suprême du Canada

Le premier ministre Justin Trudeau a arrêté son choix sur la juge de la Cour d'appel de l'Alberta, Sheilah L. Martin, pour occuper à la Cour suprême du Canada le siège laissé vacant par Beverley McLachlin. La juge Martin, née à Montréal, se dit bilingue.

Dans le formulaire qu'elle a envoyé au Comité consultatif indépendant sur la nomination des juges à la Cour suprême du Canada, chargé d'étudier les candidatures, la juge Martin affirme connaître suffisamment le français pour siéger à la Cour suprême.

Elle indique qu'elle est capable d'utiliser le français, « sans formation supplémentaire », pour :

lire ou comprendre des documents de la cour;

discuter d'affaires juridiques avec ses collègues;

converser avec un avocat en cour;

comprendre les observations orales présentées en cour.

La juge Martin affirme également avoir obtenu le niveau C (avancé) de la formation linguistique en français offerte par la Commission de la fonction publique du Canada et Formation linguistique Canada, et avoir participé à de « nombreuses séances d'immersion en français » du Commissariat à la magistrature fédérale.

Elle dit aussi avoir écrit deux livres présentant les principes généraux du droit québécois lorsqu'elle étudiait à la faculté de droit de l'Université McGill.

Un parcours studieux, une grande expérience

Après avoir obtenu un baccalauréat en droit civil et un en common law de cette université montréalaise en 1981, Sheilah L. Martin a déménagé en Alberta, où elle a poursuivi ses études avant d'être admise au barreau de la province, en 1989. Elle a ensuite décroché un doctorat en sciences juridiques de l'Université de Toronto en 1991.

Après plusieurs années passées à l'Université de Calgary, où elle a successivement été chercheuse, professeure de droit et doyenne de la faculté de droit, Mme Martin s'est mise, à compter de 1996, à la pratique du droit, en se spécialisant en litige pénal et constitutionnel.

Nommée à la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta en 2005, elle est devenue juge à la Cour d'appel de la même province en 2016. Elle exerçait également les mêmes fonctions pour les cours d'appel du Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. Elle est aussi juge adjointe à la Cour suprême du Yukon depuis 2009.

« Tout au long de ses 30 ans de carrière, elle est restée solidement concentrée sur l'éducation, le droit à l'égalité et l'augmentation du nombre de groupes sous-représentés dans les facultés de droit et dans la profession juridique, notamment les peuples autochtones », fait valoir un communiqué du premier ministre Trudeau.

Grâce à la vaste expérience qu’elle a acquise en se distinguant tout au long de ses 30 ans de carrière, je suis convaincu qu’elle sera un atout précieux pour la Cour suprême, institution réputée au Canada et ailleurs dans le monde pour sa solidité, son indépendance et l’excellence de ses juges. Le premier ministre Justin Trudeau

La juge en chef Beverley McLachlin, qui occupe le siège destiné à Mme Martin, partira à la retraite le 15 décembre prochain, après 28 ans à la Cour suprême, dont près de 18 ans comme juge en chef.

Le premier ministre Trudeau devrait annoncer d'ici là le nom de celui ou celle qui dirigera le plus haut tribunal du pays.

La pression est forte pour qu'il respecte le principe de l'alternance entre un juge issu du droit civil, celui du Québec, et un juge de la common law qui régit le reste du pays. Ce serait donc logiquement au tour d'un juge du Québec d'être à la tête du tribunal.

S'il décide de s'y plier, Justin Trudeau aura à choisir entre les juges Clément Gascon, Suzanne Côté et Richard Wagner, ce dernier étant le plus expérimenté des trois.

La présidente du Comité consultatif indépendant sur la nomination des juges à la Cour suprême du Canada, l'ex-première ministre conservatrice Kim Campbell, doit expliquer le processus de présélection qui a mené à la nomination de la juge Martin le 4 décembre devant le Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes. Elle sera accompagnée de la ministre de la Justice, Jody Wilson-Raybould.

Des membres de ce même comité et du Comité sénatorial des affaires juridiques et constitutionnelles seront aussi invités à une période de questions et réponses avec la juge Martin le 5 décembre. Des représentants du Bloc québécois et du Parti vert seront aussi invités pour l'occasion.