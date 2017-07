Sofiane Ghazi accusé du meurtre prémédité de son bébé

L'homme qui aurait poignardé sa conjointe enceinte lundi matin, à Montréal-Nord, fait face à huit chefs d'accusation, dont celui de meurtre prémédité et tentative de meurtre. Les médecins ont pratiqué une césarienne sur la femme, mais le bébé qu'elle portait n'a pas survécu.

Sofiane Ghazi a été formellement accusé, mardi, au palais de justice de Montréal, de meurtre prémédité, de tentative de meurtre, de vol de voiture, de menace de mort, de vol qualifié. Il fait aussi l'objet de trois accusations de non-respect de ses conditions de libération.

Le chef de meurtre prémédité est lié à la mort de l'enfant, survenue après sa naissance, en raison des blessures qui lui avaient été infligées alors qu'il était toujours dans le ventre de sa mère.

L'homme de 37 ans est également accusé de tentative de meurtre sur sa conjointe, Raja Ghazi. Cette dernière, âgée de 33 ans, est dans un état stable. Ce n'était pas la première fois que M. Ghazi s'en prenait à sa conjointe. À la suite d'un autre épisode de violence conjugale à son endroit, il lui avait notamment été interdit de se trouver chez la victime ou d'avoir tout contact avec elle. Le couple est en instance de divorce depuis 2012.

Sofiane Ghazi avait pris la fuite après l'agression et s'était livré plusieurs heures plus tard aux policiers. C'est durant sa fuite qu'il aurait commis un vol qualifié.

Il a comparu par visioconférence mardi après-midi, et l'audience a été reportée au 25 août prochain.

La mort du bébé relance l’épineux débat sur la définition du fœtus, son existence juridique et ses droits au Canada. Présentement, le fœtus n’a aucun statut légal dans le Code criminel canadien et il ne devient un bébé qu’une fois sorti du ventre de sa mère.

Cette disposition s'applique donc au dossier de Sofiane Ghazi, puisque l’enfant a vu le jour, devenant un bébé avec un statut juridique reconnu, avant de mourir des blessures infligées lors de l’agression.

La procureure en chef dans ce dossier, Anne Aubé, a confirmé à sa sortie d'audience que cette disposition du Code criminel, jumelée à la jurisprudence sur ce type d'affaires, avait guidé les juristes dans leur décision de déposer des accusations.

On peut commettre un homicide si on inflige des blessures à un enfant avant ou après sa naissance, et si, de ces blessures, résulte la mort alors qu’il était devenu un être humain.

« Essentiellement, il faut être vivant et décédé par la suite. Ce sont les concepts juridiques qui nous ont guidés dans l’affaire », a-t-elle déclaré aux médias.

Me Aubé a toutefois précisé que ces cas sont « rarissimes » et qu'ils demandent donc d'être étudiés « au cas par cas ».

L'avocat criminaliste Walid Hijazi, qui ne travaille pour aucune des parties dans cette affaire, n'est pas surpris de l'accusation de meurtre prémédité déposée contre Sofiane Ghazi. Selon lui, en poignardant le ventre de sa conjointe, l'accusé a démontré une intention de blesser le bébé.

On a causé des lésions à un enfant qui est né et qui a été vivant pour une brève période de temps et qui est quand même sorti vivant du sein de sa mère et qui est mort des blessures qu’il a subies alors qu’il était encore un foetus.

Walid Hijazi