Spectacle de la Saint-Jean à Montréal : un voyage musical dans le temps

Malgré la pluie, des milliers de spectateurs ont convergé vers la Place des Festivals pour assister au spectacle montréalais de la Saint-Jean, animé par Guillaume Lemay-Thivierge.

« Il y a habituellement un peu moins de monde quand il pleut, mais c’est une autre ambiance », a mentionné une spectatrice.

Le groupe de musique traditionnelle le Vent du Nord a bien réchauffé la foule avant le spectacle.

Des classiques de la musique québécoise et des chansons plus récentes interprétées notamment par Michel Rivard, Claude Dubois, Brigitte Boisjoli, Klô Pelgag et Vincent Vallières ont suivi, au grand bonheur des gens qui ont bravé la pluie.

Le thème de ce grand spectacle était, justement, l’évolution de la musique québécoise au fil du temps.

Un feu d’artifice a clôturé le spectacle.

La fête se poursuit aujourd’hui alors que les Montréalais sont invités à assister au traditionnel défilé de la fête nationale et à d’autres spectacles qui se tiennent un peu partout dans la région.

Ceux qui n’ont pas pu assister au spectacle samedi soir pourront le voir sur les ondes d’ICI Radio-Canada Télé dès 20 h, dimanche soir.

Avec les informations de Dominique Brunet-Vaudrin