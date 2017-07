Spieth termine en force et remporte l'Omnium britannique

Malgré une dernière ronde en dents de scie, l'Américain Jordan Spieth (-12) a remporté l'Omnium britannique à la suite d'un duel enlevant avec son compatriote Matt Kuchar (-9). C'est un premier titre à ce tournoi majeur pour le Texan de 23 ans.

Il devient d'ailleurs le plus jeune Américain à soulever le Claret Jug, devançant Tiger Woods, qui avait réussi l'exploit à 24 ans.

Le Canadien de 20 ans Austin Connelly (-2), la révélation de ce tournoi, a connu une dernière journée difficile. Il a glissé du 3e au 14e rang, une place qu'il partage avec cinq autres golfeurs.

Né au Texas d'un père torontois, celui qui a commencé à jouer au golf l'été, chez ses grands-parents canadiens, a enregistré son pire résultat des quatre rondes avec une carte de 73 (+3). Le 524e joueur au monde devrait tout de même faire un bond au classement grâce à ce résultat.

Le Chinois Li Haotong (-6) complète le podium. Le Britannique Rory McIlroy, qui connaissait une bonne journée avant de perdre une balle et d'obtenir un boguey au 15e, occupe la 5e place, à égalité avec l'Espagnol Rafael Cabrera-Bello, à -5.

Retour en force

À l'issue du 13e trou, la porte semblait ouverte pour Kuchar. Spieth venait de reculer sa balle, injouable, dans le terrain de pratique, à proximité d'un stationnement d'autobus. Il semblait agacé, voire exaspéré de sa propre performance depuis quelque temps déjà.

Forcé d'attendre près de 20 minutes entre les deux premiers coups de Spieth, Kuchar a profité du boguey de son adversaire au 13e pour prendre les devants pour la première fois du tournoi.

Les cinq derniers trous ont toutefois permis au jeune Américain de montrer l'étendue de son talent - et son sang-froid. Réussissant des oiselets au 14e - à quelques centimètres d’un trou d’un coup -, au 16e et au 17e, en plus d'un aigle au 15e, Spieth a transformé un désastre potentiel en une victoire éclatante.

Mon rêve est devenu réalité. Je me sens vraiment bien d'avoir ce trophée entre les mains! Jordan Spieth

« Il jouait bien en réussissant des roulés. En plus, il se conduit aussi bien. On voit des gars prendre peur, lui, il s'est contenté de continuer à jouer. Et son coup sur le 18e trou est tout simplement phénoménal », a commenté en fin connaisseur son compagnon de partie, Ernie Els (47 ans et 4 titres du grand chelem à son palmarès).

Kuchar a continué sur sa bonne lancée, lui qui accusait six points de retard en début de journée, mais ce ne fut pas assez pour le médaillé de bronze à Rio. Spieth a retranché cinq coups à la normale sur les cinq derniers trous, et c’en était fait des chances du Floridien.

Le seul des quatre tournois majeurs qui manque désormais au tableau de chasse du nouveau champion est le Championnat de la PGA, qui aura lieu du 7 au 13 août en Caroline du Nord.