Stroll 12e en qualification à Mexico, Vettel en pole

Après deux éliminations rapides en Q1 (au Japon et aux États-Unis), le pilote québécois a réussi à passer en Q2 à Mexico, soit la deuxième partie de la séance de qualification.

Il a enregistré un chrono de 1 min 19s 159/1000, et a réussi le 12e temps de la séance.

Le circuit de Mexico a ceci de particulier qu'il a une partie très rapide sur laquelle Lance Stroll se sent à l'aise, et une portion très sinueuse, notamment à l'intérieur d'un ancien terrain de baseball, où le Québécois a beaucoup plus de mal.

Ça a été le cas samedi. À bord d'une Williams capricieuse, Stroll a pu faire le 12e temps de la séance avec une vitesse de pointe de 346 km/h dans la longue ligne droite.

Mais un dernier tour lancé très brouillon dans la partie sinueuse l'a bloqué à la 12e place.

« J'ai fait des erreurs dans mon dernier tour en Q2, j'ai bloqué les roues, a expliqué Stroll dans le paddock. C'est un peu dommage. On a juste manqué un peu dans les pneus, c'est pas terrible.

« On est P12, donc, on peut faire une bonne course de là, on peut marquer des points, et c'est ça qui compte », a-t-il ajouté, optimiste.

Son coéquipier Felipe Massa partira à ses côtés sur la sixième ligne de la grille de départ. Le Brésilien a fini juste devant Stroll avec le 11e chrono (1:18,099).

Les deux pilotes Williams ont été éliminés après Q2. Seuls les 10 premiers au classement de Q2 participent à Q3.

La pole position est allée à Sebastian Vettel (Ferrari) en 1:16,488 dans un très beau combat pour la position de tête. C'était la 50e pole de sa carrière en F1.

Il a devancé de 86 millièmes de seconde Max Verstappen (Red Bull).

Lewis Hamilton a fait le troisième temps dans sa Mercedes-Benz, à 4 dixièmes de la Ferrari de Vettel.

« J'aurais peut-être pu aller chercher quelques dixièmes, mais ça n'aurait rien changé », a admis Hamilton.

Le Britannique partira juste derrière son rival au championnat, soulagé d'avoir pu offrir la pole à son équipe.

« Ferrari mérite un bon résultat en course, mais nous ne contrôlons plus l'issue du championnat », a-t-il rappelé.

En effet, avec une cinquième place dimanche, Hamilton obtiendra son quatrième titre mondial.

« Les qualifications ont été dures pour nous cette saison, a expliqué Vettel. C'est donc très gratifiant quand le résultat est au rendez-vous, surtout quand c'est avec mon tout dernier tour que je décroche la pole, a-t-il affirmé.

« Je savais que ça se jouerait à un rien. Avec l'altitude, la surface de la piste vieillit différemment, donc, c'est très glissant pour nous tous, et très facile de commettre une erreur, a précisé l'Allemand.

« Les limites ne sont pas simples à trouver. Ferrari mérite un bon résultat en course, mais nous ne contrôlons plus l'issue du championnat », a-t-il conclu.

Six semaines après le tremblement de terre qui a fait plus de 300 morts et de gros dégâts matériels dans la capitale du pays, les Mexicains onrt rempli les gradins et font la fête. Ils veulent savourer le temps d'un week-end le spectacle qu'offre la F1.

La famille de la F1 (le propriétaire Liberty Media, les équipes et l'organisateur du Grand Prix) a d'ailleurs fait un don de 500 000 dollars afin de rescolariser 9000 enfants dans les états du Chiapas et d'Oaxaca.

Résultats de la séance de qualification du Grand Prix du Mexique :