Taylor Ruck égale un record aux Commonwealth

La nageuse Taylor Ruck a égalé un record mardi avec sa huitième médaille des Jeux du Commonwealth, à Gold Coast, en Australie.

Elle a rejoint le Britanno-Colombien Ralph Hutton, qui avait aussi décroché huit médailles dans la piscine en 1966, et les nageuses australiennes Susie O’Neill (1998) et Emily Seebohm (2010).

Dans mes rêves les plus fous, je ne m’imaginais même pas en gagner autant. Ç’a été une compétition formidable pour le Canada. Je suis vraiment heureuse de partager toutes ces expériences avec mes meilleures amies. Taylor Ruck

La Britano-Colombienne de 17 ans a remporté la médaille d’argent au 4 x 100 m quatre nages en compagnie de ses coéquipières Kylie Masse, Kierra Smith et Penny Oleksiak.

Dernière relayeuse du Canada, Ruck filait vers l'or, mais elle a été devancée dans les derniers mètres par l'Australienne Bronte Campbell.

Les Australiennes ont eu le dessus sur le quatuor canadien avec un chrono de 3 min 54 s 36/100, nouveau record des Commonwealth. Les Canadiennes ont pour leur part touché le mur avec un temps de 3:55,10. Les Galloises ont remporté le bronze.

Lundi, en mettant la main sur sa septième médaille, Ruck avait égalé le record d'Elaine Tanner en 1966. Elle est maintenant l'athlète féminine canadienne la plus décorée à des mêmes Jeux du Commonwealth. Sa récolte compte une médaille d'or, cinq d'argent et deux de bronze.

Kylie Masse en argent

L’abondante récolte canadienne à la piscine s’est poursuivie avec la médaille d’argent de Kylie Masse au 50 m dos avec un chrono de 27,82 s, malgré une averse soudaine pendant l'épreuve.

Masse a connu le meilleur départ de la finale. Elle a bondi du bloc de départ en 0,53 s.

Cela me motive vraiment à continuer et à m’améliorer. Le temps n’était pas un facteur. Nous nous sommes bien préparés pour ce genre de conditions et nous n’avons pas laissé cela nous déranger. Kylie Masse

C’est toutefois l’Australienne Emily Seebohm qui a gagné la médaille d’or grâce à un temps de 27,78 s. La Galloise Georgia Davies a obtenu le bronze avec un chrono de 27,90 s.

Les Canadiens battent l’Angleterre

L’équipe canadienne masculine a accédé aux demi-finales du tournoi de basketball avec une victoire sans équivoque de 97-79 contre l’Angleterre.

Les Canadiens ont rapidement démontré leur détermination en prenant une avance de 18 points dans les 10 premières minutes de jeu. Ils ont même creusé l’écart jusqu’à 29 points.

Malgré une offensive moins chaotique en deuxième demie, les Britanniques n’ont jamais pu revenir à la marque. Conor Morgan, de la Colombie-Britannique, a été le meilleur marqueur avec 24 points.

L’équipe canadienne affrontera la Nouvelle-Zélande en demi-finale, samedi. En ronde éliminatoire, lundi, les Kiwis avaient défait les Canadiens 82-60.

Le Canada n’a jamais remporté de médaille en basketball aux Jeux du Commonwealth. La seule autre participation des basketteurs du pays à ces Jeux remonte à 2006, à Melbourne.

Les équipes canadiennes de volleyball de plage en demi-finales

Les Ontariens Sam Pedlow et Sam Schachter ont défait le duo chypriote de Dimitris Apostolou et de Georgios Chrysostomou en deux manches de 21-17 et 21-15. Les Canadiens, qui occupent le 14e rang au classement mondial, affronteront les frères O’Dea de la Nouvelle-Zélande, mercredi.

Du côté féminin, Melissa Humana-Paredes et Sarah Pavan ont battu les Écossaises Lynne Beattie et Melissa Coutts en deux manches identiques de 21-9. Les deux Ontariennes, classées au 1er rang mondial, rencontreront à leur tour un duo chypriote, mercredi.