Télé-Québec dévoile les nouveaux visages de Passe-Partout

Télé-Québec a annoncé jeudi les noms des comédiens qui figureront dans la nouvelle version de la mythique émission jeunesse Passe-Partout.

La chaîne de télévision a diffusé des photos des acteurs qui ont obtenu les rôles principaux. Parmi eux, deux vétérans bien connus du petit écran québécois et trois visages plus nouveaux.

« Poussinots, poussinettes, nous avons une grande annonce à vous faire », peut-on lire dans un message du réseau publié sur Facebook.

Passe-Partout sera jouée par Élodie Grenier. La jeune actrice a notamment travaillé dans la websérie Hypno sur Tou.tv et a collaboré plusieurs fois à l’émission Plus on est de fous, plus on lit, sur ICI Radio-Canada Première, en plus de ses rôles au théâtre.

Jean-François Pronovost, 29 ans, prendra le relais de Jacques L’Heureux dans le rôle de Passe-Montagne. On l’a notamment vu dans la série O’.

La comédienne Gabrielle Fontaine a été choisie pour incarner Passe-Carreau.

La distribution comptera également Danielle Proulx et Widemir Normil, connus du grand public québécois pour avoir joué dans populaires séries télévisées (Unité 9 et Fugueuse pour elle, 30 vies et District 31, pour lui). Ils ont accepté les rôles de Grand-Mère et Fardoche.

40e anniversaire

La nouvelle mouture de Passe-Partout est prévue pour 2019. Elle a été annoncée en septembre 2017 pour célébrer le 40e anniversaire de la série culte, diffusée de 1977 à 1993.

« Avec cette nouvelle version de Passe-Partout, nous poursuivrons cette mission chère à Télé-Québec d’accompagnement de l’enfant, avait alors expliqué le directeur général des programmes de la chaîne, Denis Dubois. De plus, nous pouvons aujourd’hui aller encore plus loin avec les nouvelles possibilités numériques. Autre aspect vraiment important : l’émission est un outil extraordinaire d’intégration pour les jeunes immigrants. »

La production sera signée par Attraction Images et les tournages devraient débuter cet été.