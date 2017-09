Tobe Hooper, réalisateur de Massacre à la tronçonneuse, est décédé

Le père du célèbre film d'horreur Massacre à la tronçonneuse et l'un des réalisateurs les plus influents du genre, Tobe Hooper, est mort samedi à l'âge de 74 ans, selon plusieurs médias américains.

On ignore encore la cause du décès, survenu à Sherman Oaks, en Californie.

Né à Austin, au Texas, le 25 janvier 1943, le réalisateur américain a fait ses débuts en tant que caméraman et professeur d'université, avant de devenir l'un des plus grands maîtres du cinéma d'horreur.

Il a complètement révolutionné le genre en 1974 avec son désormais iconique Massacre à la tronçonneuse (Texas Chain Saw Massacre en anglais).

Le film a marqué les esprits par son réalisme, un style nouveau pour l'époque, et son récit des malheurs sanglants d'un groupe d'amis attaqués par « Leatherface », cet homme au masque en peau humaine et à la tronçonneuse meurtrière.

Malgré un budget limité de 83 500 $US et la censure dont il a fait l'objet dans plusieurs pays en raison de son extrême violence, Massacre à la tronçonneuse est devenu le film indépendant le plus rentable des années 1970, et reste encore aujourd'hui un classique du cinéma d'horreur.

Après ce succès, Tobe Hooper a réalisé Poltergeist en 1982. Écrit et produit par Steven Spielberg, ce film est lui aussi devenu un modèle du genre.